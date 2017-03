Nádoby na bioodpad pro obyvatele Mostu

Technické služby města Mostu a.s. (TsmM) díky dotačnímu titulu v rámci Operačního programu životní prostředí, vybavují město Most nádobami na bioodpad. Do současné doby byla tato služba zabezpečována formou pytlového svozu, což se postupem času ukázalo ne jako úplně ideální model, jelikož měl svá negativa ve formě např. neestetických a před domy povalujících se pytlů, které tím, že nebyly odvětrávatelné, tak zapáchaly. Navíc si občané museli pytle kupovat.

Tímto krokem město nejenom že zkvalitňuje tuto službu pro své občany, ale rovněž náležitě plní zákonnou povinnost, která říká, že „obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů“. Následnou prováděcí vyhláškou pak Ministerstvo životního prostředí ukládá, že: „obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku“.

Rozvoz nádob, kterých bude distribuováno celkem 1600 kusů, probíhá již od 20. března a postupně bude pokračovat až do 29. března 2017. Přidělení se provádí ke všem rodinným domům ve městě Most a jeho přilehlým městským částem (Čepirohy, Rudolice, Vtelno, Souš). Pokud občan nebude mít zájem, nádoba umístěna nebude. Současně s nádobou je vhazován do schránky i jednoduchý návod, jak služba bude probíhat. V přiloženém letáčku je vyznačen svozový den a datum prvního svozu.

Nádoba je opatřena samolepkou na níž je graficky znázorněno, co do ní patří a co ne. Je potřeba s ohledem na kontaminaci biodpadu dbát opravdu zodpovědně na to, co do nádob patří a co tam nepatří. Pro informaci tedy do popelnice PATŘÍ: skořápky z vajec, staré pečivo, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, zbytky zeminy, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve, ovoce, listí) a jiné. Naopak do ní NEPATŘÍ: uhelný popel, olej, plasty, sklo, textil, cigarety, maso, kosti, zbytky jídel, exkrementy od domácích zvířat, sáčky z vysavače, pleny, nebezpečný odpad, uhynulá zvířata, odpad, který není biologicky rozložitelný.