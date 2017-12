Nálady Českého středohoří očima malíře

Městská knihovna Most zahájila v galerii Zlatá trojka vernisáž výstavy Jaroslava Haušilda „Nálady Českého středohoří“.

Výstavu zahájila náměstkyně primátora Mostu Markéta Stará a vedoucí oddělení kultury a sportu Michal Vavroch. Výstava potrvá do 13. 1. 2018 a je přístupná v běžné provozní době městské knihovny, tj. po, út, čt, pá od 10 do 18 hodin a v so od 9 do 12 hodin. „Vždy jsem se při fotografování zajímal o přírodní detailní a makro fotografii. Není nad to, vyrazit před ranním úsvitem někam k rybníku, nazout holínky a ve vysoké orosené trávě hledat nocující vážky, čekající na první ranní paprsky, jež jim osuší křídla a dovolí jim vydat se na lov. Při svých ‚fotolovech‘ jsem stále častěji začal navštěvovat také typické středohorské kopečky nedaleko Mostu a můj zájem o krajinářskou fotografii se značně zintenzivnil. Výpravy jsem začal čím dál více pojímat hlavně krajinářsky a můj zájem se pomalu, ale jistě obrátil především na oblast Českého středohoří. K focení ranní mlhavé a oparové atmosféry přibyl zájem ve vychytávání barevných východů či západů slunce, kde má České středohoří své největší kouzlo. Průvodním jevem přechodu ke krajinářské fotografii je mj. také zvýšený zájem o předpovědi počasí různého druhu. Zatímco ‚běžnému smrtelníkovi‘ stačí vědět, jestli bude svítit sluníčko, nebo bude pršet, fotograf krajiny se zajímá o mnoho dalších ukazatelů, především o pohyb oblačnosti, vítr, vlhkost vzduch a s ní spojený potenciál k vytváření ranních mlh apod. Tím, že máme České středohoří takřka za humny, se nabízí možnost, díky sledování různých předpovědí a aktuálních pohledů webových kamer, vypozorovat ideální podmínky a byť jen na pár minut vyrazit za úžasným světlem, které fotografiím krajiny dává teprve ten správný šmrnc. De facto se tak ze mě stal ‚lovec světla‘. Bohužel mé časové možnosti nejsou neomezené, a právě proto při svých fotolovech navštěvuji především blízké a zároveň zajímavé kopce (především se jedná o Ranou, Číčov či malý, ale krásný kopeček s názvem Křížové vršky). Výstava s názvem Nálady Českého středohoří je právě takovým představením těchto mých oblíbených míst v různých ročních obdobích a situacích,“ říká o svých fotografiích Jaroslav Haušild.