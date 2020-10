Náměstkyně primátora: „Nechceme seniory vystavit riziku nákazy, v neděli se uzavřou pobytová zařízení pro návštěvy“

Od neděle 11. října se pro návštěvy uzavírají všechny zařízení pobytových sociálních služeb spadající pod Městskou správu sociálních služeb v Mostě. Zákaz návštěv platí až do odvolání.

Vedení města Mostu o tom rozhodlo na základě zvyšujícího se počtu pozitivně testovaných lidí na onemocnění COVID-19 v okrese Most. Právě senioři jsou totiž nejohroženější skupinou. „Jsme si vědomi toho, že je to pro naše seniory nelehké, ale nechceme je vystavovat riziku nákazy. Je proto důležité, aby se každý z nás choval co nejzodpovědněji a nejohleduplněji. Vydržme to,“ zdůraznila náměstkyně primátora Mostu Markéta Stará.

„Balíčky pro uživatele je možné donášet v době od 9 do 18 hodin. Žádáme o označení balíčků jménem, příjmením uživatele a patrem domova, kde bydlí. Balíčky musí být zabaleny tak, aby byla možná jejich dezinfekce,“ informovala ředitelka Městské správy sociálních služeb Most Jarmila Kotyzová.

Zákaz platí v těchto objektech:

Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Domov pro osoby se zdravotním postižením, Barvířská 495, Most

Domov pro seniory, Jiřího Wolkera 404, Most

Domov pro seniory, Antonína Dvořáka 2166, Most