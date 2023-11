Napadl bývalou přítelkyni

Litvínovští policisté vyjížděli v říjnových odpoledních hodinách do centra města, kde mělo dojít k napadení ženy. Ta utrpěla zranění po setkání se svým bývalým přítelem. Ten potkal poškozenou i s jejich společnými dětmi na ulici. Pak přišla vzájemná výměna názorů a muž rozhodně nešetřil vulgarismy. To by žena možná ještě přešla. Bývalý přítel chtěl ale zřejmě na veřejném prostranství a před svými potomky ukázat svoje mužství, proto ženu fyzicky napadl. Tu měl čtyřikrát udeřit tak zvanou hlavičkou. Napadená musela po incidentu vyhledat lékařské vyšetření s lehčím zraněním. Agresor před příjezdem policejní hlídky odešel. Ochránci zákona ho ovšem vypátrali a předvedli k výslechu. Na litvínovském oddělení si 26letý muž převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Za to mu v případě uznání viny hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.