Našli jste zbraň po dědečkovi? Můžete využít amnestii!

Našli jste při vyklízení půdy starou zbraň nebo náboje po dědečkovi? Nezapomeňte, že od 1.ledna běží zbraňová amnestie!
S příchodem nového zákona o zbraních otevřela Policie Česské republiky v pořadí již šestou zbraňovou amnestii. Od 1. ledna až do 30. června je možné legalizovat nebo odevzdat „nelegálně“ držené zbraně a střelivo, a to zcela beztrestně.
Zbraň jednoduše přinesete na kterýkoliv útvar Policie ČR. Policie vám vystaví potvrzení o převzetí a zajistí odborné zkoumání. Experti ověří, zda se zbraní nebyl spáchán trestný čin a zda není hlášena v pátrání.
Pokud bude vše v pořádku, má majitel zbraně dvě možnosti:
– Požádat o vydání příslušných dokladů a zbraň si ponechat (pokud splní zákonné podmínky, například vlastnictví zbrojního průkazu).
– Zbraň ponechat státu, pokud o ni již nemá zájem.
Zbraňová amnestie je nástroj prevence, ne represe. Cílem je snížit počet nelegálních zbraní mezi lidmi a zajistit, aby byly pod řádnou kontrolou.