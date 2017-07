Nastupte do divadelního vlaku Kredenc a užijte si výjimečný zážitek

Divadelní projekt Kredenc odstartuje premiérovou jízdou 16. srpna. Poté divadelní vlak pojede téměř denně až do 2. září. Diváci se mohou těšit na činohru, obří loutky, tanečnice, akrobaty či kejklíře. Divadelní vlak bude projíždět krajinou Českého středohoří, a to téměř každý den v 19 hodin z Lovosického hlavního vlakového nádraží.

Vzhledem k omezené kapacitě vlaku se připravují hned tři premiéry (16., 17. a 18. srpna) a každá z nich bude specifická. Reprízy budou následovat od 24. srpna do 2. září.

Ve zrenovovaném motoráčku řady 831 slangově přezdívaném Kredenc se mohou diváci projet z Lovosic do čtyřicet kilometrů vzdálené Libčevsi. „Zatímco ve vlaku budou herci vyprávět příběhy, za okny budou probíhat malé divadelní akce nebo jen poběží krajina jako hlavní hrdina vyprávění“ říká režisér Filip Nuckolls.

První dějství ve vlaku bude uvolněné a humorné. V Libčevsi je rybník a zřícenina zámku u kterých se diváci zdrží až do západu slunce. Načež cesta zpět bude plná ohně, tmy a hororové atmosféry. Tématem zpáteční cesty bude balada Lenora G. A. Bürgera, která byla předlohou Erbenově Svatební košili.

Během cesty si bude možné koupit malé občerstvení z lokálních sadů a vinic například z vyhlášeného žernoseckého Rodinného vinařství Mikulenkovi nebo ze Zámeckých sadů Chrámce.

Herecké obsazení projektu se skládá z Anity Krausové, Jana Řezníčka, Zbyška Humpolce , Martina Tlapáka a Filipa Nuckollse, který rovněž napsal scénář a inscenaci bude režírovat.

Vstupné pro dospělé se pohybuje od 380 Kč do 1000 Kč v závislosti na termínu. Děti do patnácti let mají 50% slevu. Představení je přístupné od 8 let. Více informací o projektu a předprodeji vstupenek naleznete na webu www.kredenc.net.