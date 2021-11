Natáčení nového filmu podle předlohy ústeckého spisovatele Josefa Formánka se vrací do regionu

Nový celovečerní film Dvě slova jako klíč režiséra Dana Svátka se 8. listopadu 2021 vrátí na filmové lokace v Ústeckém kraji. Snímek je volným pokračováním filmu Úsměvy smutných mužů ústeckého spisovatele Josefa Formánka a režiséra Dana Svátka, jejž vidělo téměř dva miliony diváků na televizích obrazovkách a v kinech a který získal Cenu filmových fanoušku na předávání cen Český lev 2018.

Stejně jako Úsměvy, také děj filmu Dvě slova jako klíč se částečně odehrává na Ústecku. „Velice nás těší, že se štáb režiséra Svátka vrací do rodného kraje známého spisovatele Josefa Formánka. Předchozí snímek, jehož úspěch byl mimořádný, skvěle prezentoval lokace v Ústeckém kraji, byť na pozadí dramatického osudu,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák k novému filmu.

Ústřední postavou snímku nebude tentokrát spisovatel Josef Formánek, kterého nezapomenutelným způsobem ztvárnil herec David Švehlík, ale výtvarník Tomáš v podání Ivana Fraňka, kterého můžete znát nejen z několika filmů Dana Svátka, ale i z oscarové Velké nádhery Paola Sorrentina, z Války policajtů s Gerardem Depardieu či z Anny Luca Bessona.

Nicméně i postava spisovatele v podání Davida Švehlíka má v novém snímku důležitou úlohu. Bude průvodcem celého příběhů odehrávajícího se v různých koutech světa. „Dvě slova jako klíč vypráví emotivní příběh o věčném, a pro Josefa Formánka velmi zásadním, hledání smyslu života, vlastních kořenů a duchovní identity. Je to film o vině, svědomí a smíření s těmi, kteří by nám měli být v životě nejblíže,” poznamenal k filmu režisér Svátek.

Těšit se můžete i na skvělého Jaroslava Duška a Mariku Šoposkou, kteří se rovněž objevili v Úsměvech. Kromě známých českých herců se ve filmu objeví i osobnosti světového filmu – polská hvězda Daniel Olbrychski, slovenská herečka Jana Nagyová, japonský herec Hal Yamanouchi či americká hvězda první velikosti, jejíž jméno chtějí tvůrci odhalit až později.

Na rozdíl od Úsměvů je styl vyprávění nového snímku poněkud odlišný a také příběh se odvíjí na různých místech světa. Kromě Česka a Polská také v Indii, Indonésii, Japonsku a New Yorku. A právě rozmanitost míst byla příčinou, proč se natáčení filmu kvůli situaci s covidem-19 několikrát odsouvalo. Ani po natočení české a polské části (mimochodem ta polská bude natáčena v Dánsku) nemají filmaři vyhráno. Na jaře je totiž čekají právě ty vzdálenější lokace, které jsou závislé na vývoji situace s koronavirem.

V našem regionu se bude natáčet nejen v Ústí nad Labem, ale také v Trmicích, v Českém Švýcarsku či Kytlici. „V kulisách Ústeckého kraje se filmaři budou pohybovat na podzim a na jaře příštího roku. Lokace Ústeckého kraje jsou znázorněny spíše jako poetická místa v rodném kraji spisovatele, jehož předobrazem je Josef Formánek. Celkem v Ústeckém kraji filmaři budou natáčet šest dní,“ přiblížila natáčení Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.

Film Dvě slova jako klíč produkuje, stejně jako předchozí Úsměvy smutných mužů, se zmíněnými zlínskými koproducenty a slovenským partnerem FilmWorx Studios společnost Holiday Films a IS Produkce. Generálním partnerem filmu je společnost Centropol Energy, a. s.

„V Ústí nad Labem jsme s naší firmou před 20 lety začínali a dodnes je pro nás ústecký region klíčový. Chceme proto co nejvíce podporovat jeho rozvoj, a to samozřejmě i ten kulturní. S režisérem filmu Danem Svátkem se známe dlouho. Proto když za námi přišel s tím, že se chystá v Ústí natáčet film, jehož předlohu navíc napsal ústecký rodák, dlouho jsme s partnerstvím filmu neváhali,“ řekl Jiří Matoušek, marketingový ředitel Centropol Energy.

Nově je koproducentem firma vydávající do dnešního dne úspěšný český magazín Koktejl, který Josef Formánek s panem Urbánkem před 29 lety zakládal. Do kin by se měl snímek dostat začátkem roku 2023.