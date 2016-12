Nautic CLUB na Matyldě zřejmě končí: Co bude s vodními sporty?

Nautic CLUBu Litvínov končí na Matyldě pronájem vodní plochy. Provozovatel přišel na zastupitelstvo diskutovat, ale vzhledem k tomu, že nemá trvalé bydliště v Mostě, vystoupit v diskusi nemohl. O problém kolem pronájmu se tak zajímal v diskusi zastupitelů Luboš Pitín.

Společnost Nautic CLUB Litvínov na Matyldě funguje již od roku 1996. Jedná se o centrum vodních sportů s širokou mládežnickou základnou a provozovatele celorepublikových závodů. Nautic CLUB využívá pozemky pronajaté nájemní smlouvou a žádost, že se chtějí rozšířit, podali v roce 2015 a opakovaně i v roce 2016. Město ale vyhlásilo na pronájem plochy nabídkové řízení. Přihlásily se další dvě společnosti, přičemž jedna z nich prý nabídla městu výrazně vyšší částku za pronájem. „Dosavadní společnost ale nebyla ohledně změny nabídky o pronájmu informována. Nový nájemce nenabídl z činnosti více, než současný nájemce, a navíc je bez místní zkušenosti. K Nautic CLUBu a jeho činnosti nebyla ze strany města vznesena žádná připomínka ani žádná stížnost. Na vlastní náklady tu vybudovali řadu věcí, hlídají provoz na vodě a další… Kde došlo k chybě ze strany Nauticu? Nebo tu jsou jiné zájmy a chce to provozovat někdo jiný, který je někomu blízký…?“ ptal se zastupitel Pitín. Na jeho příspěvek ale zareagoval primátor s tím, že záměr o pronájmu byl řádně vyvěšen na úřední desce. „Klub věděl, jaká je stávající cena pronájmu. Mohl na to reagovat. My jsme nikterak nepochybili. Naopak, za celou dobu jejich působení se nelegalizovala spousta věcí, které tam jsou tolerovány. Postupovali jsme zcela legitimně. Majitel klubu dostal výstrahu, a pokud je tu záměr někoho jiného, který nabídl výrazně lepší podmínky, tak se stavíme k riziku, že by někdo mohl namítnout, že jsme nepostupovali jako řádný hospodář,“ vysvětlil Jan Paparega.