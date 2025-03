Nebezpečného počínání otce si všimla obsluha kamerového systému

Obsluha kamerového systému si v Horním Jiřetíně všimla muže, který na elektrokoloběžce vezl dvě děti. Ani řidič, ani nezletilé děti neměli ochrannou přilbu. Hlídka Městské policie Litvínov řidiče zastavila, a protože z osobní znalostí strážníci věděli, že muž má zakázané řídit za jízdu pod vlivem alkoholu, provedli u řidiče test na omamné látky. Výsledek byl pozitivní na metamfetamin. Řidič ale odmítl připustit, že by omamnou látku užil a souhlasil s odběrem krve. Na místo byla přivolána také hlídka Policie ČR. Zatímco řidiče převzala Policie ČR, strážníci doprovodili jedno z dětí do mateřské školy, druhé do základní školy v Horním Jiřetíně.