Nechte se zdarma vyšetřit na 1. náměstí!

Blesk Ordinace zamíří v úterý 3. října do Mostu. Vyšetření zraku, tlaku, mateřských znamének, měření plic i cukru v krvi – to je malý výčet toho, co vás čeká v rámci čtvrtého ročníku Blesk Ordinace, která proběhne v úterý 3. října od 12 do 18 hodin na 1. náměstí v Mostě.

Akce probíhá pod záštitou ministerstva zdravotnictví aj. Prevence je důležitá, využijte této možnosti, přijďte a nechte se vyšetřit.

Připraven bude i kulturní program, vystoupí herec a zpěvák Marcel Bendig, zpěvačka Lucie Bigarová a z TV Nova a její Ordinace by měli být na místě Lukáš Hejlík, Hana Kusnejrová a Zdeněk Godla.