Nedonošené děti dostanou chobotničky

Háčkované chobotničky zpříjemní nedonošeným dětem pobyt v nemocnici. Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem totiž získalo padesát pletených chobotniček pro nedonošená miminka.

Zástupkyně Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem Helena Svatková je předala Markétě Svobodové, hlavní sestře ústecké Masarykovy nemocnice.

„Pro nedonošené novorozence mají chobotničky velký význam jak z lidského, tak medicínského hlediska. Nejenže děti zklidňují, miminka si s chapadýlky hrají a mnohem méně se personál oddělení setkává s tím, že si vytahují kanyly nebo výživové sondy. Chobotnička bývá první hračkou pro miminko po jeho narození, kterou si díky dárcům odnáší domů,“ uvedla Mgr. Markéta Svobodová.

Helena Svatková, vedoucí zájmového kroužku ručních prací v ústeckém Domu dětí a mládeže doplnila, že s nápadem uháčkovat chobotničky pro novorozence přišla jedna ze žákyň. „Přinesla mi ukázat tři chobotničky s tím, že uháčkuje další pro ostravskou nemocnici. Řekla jsem si, proč by mělo háčkovat Ústí chobotničky pro Ostravu? Znám hlavní sestru ústecké Masarykovy nemocnice Markétou Svobodovou, oslovila jsem ji, zda by měla o pletené hračky zájem a tak jsme se domluvily. Na internetu jsem zjistila, že chobotničky pro novorozence jsou v dnešní době žádané, vytiskla jsem návody a vznikl tento projekt, do něhož se dále zapojily seniorky s odborového svazu železničářů. Výsledkem je padesát upletených chobotniček během tří týdnů,“ řekla Helena Svatková.

Novorozenecké oddělení ústecké Masarykovy nemocnice je jedním ze dvou perinatologických center Krajské zdravotní, a. s., přičemž druhé se nachází v mostecké nemocnici, a dvanácti center v celé České republice. V rámci třístupňové diferencované péče ústecké zdravotnické pracoviště zajišťuje všechny tři úrovně péče o novorozence, od péče o fyziologické novorozence přes intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Spádová oblast oddělení přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého