Nehoda poškodila v Litvínově horkovod, městská policie uzavřela komunikaci i pro chodce

V Litvínově došlo dnes 16. července k dopravní nehodě nákladního auta, které poškodilo horkovod komořanské teplárny. „Musíme tak odstavit teplou vodu pro několik budov v okolí jako je např. Kaufland nebo Business Centrum. Odstávka zasáhne v tuto chvíli pouze jediný bytový dům – a to dům u Nudle. Situaci řešíme přímo na místě v koordinaci s PČR a dalšími složkami IZS,“ uvedla společnost United energy.
Městská policie Litvínov uzavřela ulicic Tržní směr Louka u Litvínova a to včetně zákazu vstupu chodců.