Nejlepší evropští softbalisté míří na Ovčín. Přijďte podpořit místní klub!

Most se chystá na další sportovní svátek. Po jedné z nejprestižnějších mládežnických akcí v tenise, kdy se na mosteckých kurtech odehrálo individuální mistrovství Evropy do 14 let, míří v následujícím týdnu do našeho města nejlepší evropské mužské týmy v softballu. Areál na Ovčíně přivítá účastníky Super Cupu mužů z dvacítky nejlepších mužstev starého kontinentu. Držme palce Mosteckým, aby se v tvrdé konkurenci neztratili.
Softbalovou událost hostí místní Painbusters Most, který patří k nejlepším týmům Česka. V 35leté historii klubu je to jednoznačně největší a nejprestižnější událost. Nejlepší softbalisté poměří své schopnost na mosteckém Ovčíně ve dnech 18. až 23. srpna. Vstupné se neplatí, a tak mají všichni jedinečnou možnost sledovat na vlastní oči nejlepší mužský softball, jaký lze v Evropě vidět. Kromě Mostu se bude hrát také v Chomutově a v Kadani.
„Hřiště na Ovčíně má parametry světových areálů a já jsme šťastný, že tu můžeme hostit tak významný sportovní podnik,“ říká Pavel Kasal, jeden ze zakladatelů Painbusters Most. Ten by postup mosteckých hráčů mezi osmičku nejlepších na turnaji považoval za opravdu velký úspěch. Ale jednoduché to rozhodně nebude. „Všechny zúčastněné týmy mají nahostované i zámořské posily z Argentiny, Nového Zélandu, Kanady či Ameriky a my budeme hrát čistě s mosteckým týmem,“ dodává. Možnost zahrát si proti tak silným týmům, které netvoří jen evropští sportovci, je ale pro všechny jeho účastníky výbornou zkušeností a možností pro pozvednutí úrovně evropského softballu. „Je to skvělá příležitost, která pomůže mosteckému klubu,“ sdělil předseda české softballové asociace Gabriel Waage, který současně vyjádřil poděkování městu Mostu, které klub, ale i další sporty, významně podporuje finančně i morálně.
Softball Club Painbusters Most vloni v květnu oslavil 35 existence a patří k několika velkým centrům softballu v České republice. Se základnou kolem 170 členů, převážně mládeže, obsazuje všechny soutěže České softballové asociace, od dětí do devíti let až po ženy a muže.