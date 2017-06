Nejrychlejším Krušnomanem byl Student

V Písníkách nedaleko Lázní Bohdaneč se uskutečnil závod v dlouhém triatlonu Czechman Triatlon, který měl v programu 1,9 km plavání – 90 km cyklo – 21 km běh. Byl to druhý závod Czechman Tour Českého Poháru 2017. Startovali na něm také reprezentanti litvínovského Krušnoman Triathlin Teamu a a závod se jim nadmíru vydařil. Nejrychlejší z Krušnomanů byl Martin Student, premiéru si na tratích polovičního dlouhého triatlonu odbyl mostecký primátor Jan Paparega, velký příznivec triatlonu. Bronzovou medaili ve své kategorii brala Agáta Vaňková. Celkově nylo a startu přes 640 triatletů. Připomeňme jen, že startovní listina závodu byla již v listopadu 2016 vyprodána. Nejrychlejší z Krušnomanů Martin Student absolvoval trať za 4:35:05 hodin. V celkovém pořadí se umístil na 32. místě. Svoji poloviční ironman premiéru si zažil Jan Paparega, který protnul cílovou pásku na celkově 219. místě s časem 5:17:29 hodin. „Parádní vstup mezi triatlety,“ komentoval jeho výkon šéf týmu Tomáš Langhammer. Ve své kategorii se nejlépe umístila Agáta Vaňková, která mezi ženami 50 – 54 let brala bronzovou medaili. Dalším závodem Českého Poháru v dlouhém triatlonu a duatlonu bude Moraviaman 3,8 km plavání + 180 km cyklo + 42,2 km běh. Umístěni Krušnomanů: 32. Martin Student 4:34:05 (kateg. 40 – 44 let 10.), 116. Kamil Adamovský 4:54:01 (kateg. 40 – 44 let 34.), 168. Tomáš Immer 5:06:12 (kateg. 35 – 39 let 42.), 219, Jan Paparega 5:17:29 kateg. (35 – 39 let 58.), 230. Pavel Kočíb 5:18:26 (kateg. 40 – 44 let 63.), 251. Tomáš Janošek 5:21:50 (kateg. 35 – 39 let 67.), 267. Michal Oppelt 5:24:38 (kateg. 30 – 34 let 44.) 283. Petr Farda 5:26:31 (kateg. 40 – 44 let 77.), 309. Ivo Polách 5:29:59 (kateg. 40 – 44 let 86.), 327. Tomáš Langhammer 5:33:57 (kateg. 45 – 49 let 37.), 500. Lucie Süsserová 6:21:13 (kateg 40 – 44 let 13.), 539. Zbyněk Zeman 6:42:18 (kateg. 60 – 64 let 5.) 549. Agáta Vaňková 6:48:10 (kateg. 50 – 54 let 3.).