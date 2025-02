Nejúspěšnější sportovkyní Teplicka je šermířka Gabriela Eigermanová

Vítězkou ankety o nejúspěšnějšího sportovce Teplicka za rok 2024 se stala šermířka Gabriela Eigermanová z oddílu Lokomotiva Teplice. Putovní pohár převzala na slavnostním vyhlášení soutěže v Zahradním domě v Teplicích.

„Děkuji všem účastníkům i organizátorům ankety za reprezentaci sportu a Ústeckého kraje. Gratuluji vám k dosaženým výsledkům a přeji, ať se vám daří i nadále. Je vidět, že to, co děláte, děláte ze srdce a že vás to baví,“ ocenila 1. náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková.

Na druhém místě mezi dospělými jednotlivci se umístil běžec na lyžích Matěj Kaiser, který v loňském roce zazářil vítězstvím ve sprintu klasickou technikou v Českém poháru ve Vimperku. Třetí byl zápasník Tomáš Novotný, který se v roce 2024 umístil na šestém místě na Mistrovství České republiky ve váze do 86 kilogramů.

V kategorii mládeže zvítězil atlet Lukáš Benour, vítěz Mistrovství ČR v běhu na 1500 metrů.

V kategorii kolektiv mládež zvítězila štafeta starších žákyň v běhu na lyžích z TJ Lokomotiva Teplice.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY:

Jednotlivci mládež

Lukáš Benour, atletika, AK Slovan Duchcov Jindřich Bund, skoky na lyžích, Lyžařský klub Osek Jan Černý, skoky na lyžích, Lyžařský klub Osek Mikola Dordiai, zápas, Zápas Teplice Matěj Nos, atletika, AK Slovan Duchcov

Kolektiv mládež

TJ Lokomotiva Teplice, štafeta starších žákyň v běhu na lyžích, TJ Loko Teplice BK Teplice, basketbal, BK Teplice

Handicap

Ada Boudníková, atletika, AK Slovan Duchcov

Trenér

Michal Doležal, fotbal, SK Baník Modlany Tomáš Eisner, basketbal, BK Teplice Ivan Fedotov, zápas, Zápas Teplice

Jednotlivci dospělí

Gabriela Aigermanová, šerm, TJ Loko Teplice Matěj Kaiser, běh na lyžích, TJ Loko Teplice Tomáš Novotný, zápas, Zápas Teplice Karel Pajkert, judo, SK Judo Teplice

Síň slávy