Nejúspěšnější sportovkyní Ústecka roku 2025 je plavkyně Daryna Nabojčenko

Vítězka Univerziády, bronzová medailistka z ME do 23 let, držitelka osmi českých rekordů v individuálních soutěžích i ve štafetě, osminásobná mistryně ČR a stříbrná medailistka z Českého poháru, plavkyně Daryna Nabojčenko, se stala Nejúspěšnější sportovkyní Ústecka roku 2025.
yhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec Ústecka roku 2025 se uskutečnilo v Domě dětí a mládeže. Ústecký kraj je hlavním partnerem ankety, akce se zúčastnila i 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková: „Oceněným gratuluji a všem sportovcům moc děkuji, protože i díky vám je Ústecký kraj opravdu vidět,“ vítala přítomné náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu.
Nejvíce ocenění v anketě získala Ústecká akademie plaveckých sportů. Daryna Nabojčenko vyhrála mezi dospělými, Vojtěch Janeček obsadil páté místo. Druhé místo pak získali sportovci Ústecké akademie plaveckých sportů mezi kolektivy, mládežnickou kolektivní kategorii vyhráli. V mládeži bodovaly Rozálie Cejpková a Anežka Doksanská, titul trenér roku získal Jan Kreník a nejlepší hendikepovanou sportovkyní je plavkyně Alex Borská.
V kategorii kolektivů dospělých vyhrály basketbalisté ústecké Slunety, individuální soutěž v mládeži vyhrála hokejistka Veronika Hujová, kategorii Masters ovládla Lenka Berrouche.