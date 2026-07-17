Největší streebalová událost startuje 18. července na Šibeníku!

Park Šibeník ovládne 18. července od 10 hodin největší streetballová událost léta v Mostě „Bitva o Hněvín“.
Bitva o Hněvín slibuje jedinečnou atmosféru, špičkový streetball a nezapomenutelný sportovní zážitek. Návštěvníky čeká den plný basketbalu, napínavé souboje a setkání s lidmi, kteří sdílejí stejnou vášeň. Streetball je neformální varianta basketbalu, která se obvykle hraje venku na jedno košové zařízení, nejčastěji ve formátu 3 na 3 s jednoduššími pravidly než klasický basketbal.
Hrát se bude na čtyřech hracích kurtech v kategoriích děti, mládež i dospělí. Pro každého hráče je připraveno turnajové tričko. Chybět nebude doprovodný program a hudba po celý den, občerstvení v areálu bude zajištěno. „Bitva o Hněvín není jen turnaj. Je to setkání hráčů, fanoušků a všech, kteří milují basketbal. Přijď poměřit síly s nejlepšími streetballovými týmy regionu a užij si den plný sportu pod ikonou města Most,“ zve Sportovní klub basketbalu Baník Most.