Nejvíc hlasů od občanů má psí park

Od roku 2021 zahrnuje dlouhodobý strategický dokument Program rozvoje města Litvínova na roky 2021–2027 také participativní rozpočet. Jedná se o finance, na jejichž využití se velkou měrou podílí občané města. Pro 2. ročník participativního rozpočtu, tedy rok 2023, město ze svého rozpočtu vyčlenilo 1 mil. Kč (vč. DPH) na realizaci projektů, které získaly nejvyšší počet hlasů ve veřejném

hlasování a náklady na ně nepřesáhly uvedenou částku.

„Město zveřejnilo výzvu k podávání návrhů podle předem stanovených podmínek.

Odboru investic a regionálního rozvoje od 19.12.2022 do 12.02.2023 jich bylo doručeno celkem 23,

z nichž 14 splnilo veškeré požadavky a postoupilo do finálního hlasování od 11.03. do 11.04.2023. Zapojilo se do něj 820 respondentů. Realizovat by se měly projekty z 1., 3. a 4. místa, tedy do vyčerpání alokované částky 1 mil. Kč. Nejvíce hlasů, 272, získal projekt Psí park Michaely Šimonové za 450 tis. Kč. Druhé místo a 262 hlasů získal projekt Dětské prvky cyklostezka Nové Záluží za 935 tis. Kč.

Ten však nemůže být realizován, protože svým finančním rozsahem ve spojení s vítězným projektem by přesáhl schválený rozpočet. Dostane se tak na další dva projekty, a to z 3. místa Veřejný amfiteátr Václava Šťovíčka za 470 tis. Kč se 199 hlasy a 4. se 187 hlasy Sportovní a hrací prvky v parku u školy PKH Radky Daňkové za 80 tis. Kč. Realizace tří vybraných návrhů by měla probíhat v následujících měsících ve spolupráci s předkladateli,“ informuje o letošním participativním rozpočtu Natalija Dolejšová z odboru investic a regionálního rozvoje.

Podrobné informace o všech návrzích: https://litvinov-nase-mesto-mulitvinov.hub.arcgis.com/