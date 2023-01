Nejvyšší patro úřadu čeká přestavba, vznikne nová zasedací místnost

Město Litvínov hledá firmy, které se ujmou adaptace nevyužívané původní obřadní síně a přestaví ji na zasedací místnost. V ní se posléze budou konat veřejná jednání zastupitelů, která se dosud odehrávají v aule Scholy Humanitas.

Veřejné zakázky jsou připraveny tři a počítá se se zahájením stavby na jaře a dokončením nejpozději

na konci léta. „Chceme vše zkoordinovat, protože jednotlivé části jsou na sebe navázané a v řadě věcí

i propojené. První výběrové řízení se týká provedení stavebních prací, v druhém se hledá firma, která provede instalaci audiokonferenčního systému, hlasovacího zařízení, ozvučení, projekce, WiFi připojení a připojení pro počítače atd. Poslední výběrové řízení bude vypsané pro dodání vybavení nábytkem,“ vysvětluje 1. místostarosta Karel Rosenbaum.

Nový prostor bude multifunkční a bezbariérový. Z původních místností vznikne jedna velká plocha s variabilně oddělitelnými salonky pro komornější jednání. Prostor bude zmodernizován, ale využijí se i některé designově cenné prvky, například původní dřevěné dvoukřídlé dveře. „Jedná se o náročnou stavební akci, při níž se zasáhne i do nosné zdi. Chceme vše proto sloučit se stavbou výtahu do shodného termínu, aby úřad měl ztížené pracovní podmínky co nejkratší dobu,“ dodává starostka Kamila Bláhová.