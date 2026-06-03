Nemocnice Most hledá: dělníka/dělnici ve stravovacím provozu a kuchaře/kuchařku

Dělník/dělnice ve stravovacím provozu
Středisko léčebné výživy a stravování Nemocnice Most každý den zajišťuje stravování pro pacienty i zaměstnance nemocnice. Hledá do týmu spolehlivé kolegyně a kolegy, kteří pomohou s provozem nemocniční kuchyně. Předchozí praxe není podmínkou, nástup je možný ihned nebo dle dohody
Co bude Vaší náplní práce?
Pomocné práce při přípravě a výdeji stravy
Mytí nádobí a kuchyňského vybavení
Úklid a sanitace provozních prostor
Manipulace se surovinami a potravinami
Pomoc při zajištění plynulého chodu stravovacího provozu
Co od Vás očekáváme?
Minimálně základní vzdělání
Spolehlivost a odpovědný přístup
Schopnost týmové spolupráce
Dobrý zdravotní stav
Ochotu pracovat v ranních směnách včetně víkendů a svátků
Co Vám nabízíme?
Odpovídající mzdové ohodnocení
5 týdnů dovolené
Příspěvek na dovolenou
Dotované závodní stravování
Multisport kartu
VIP kartu DÚK – zvýhodněnou roční jízdenku Dopravy Ústeckého kraje
Příspěvek na penzijní spoření
Slevy u partnerů (Alza, Datart, Raiffeisenbank, T-Mobile a další)
Podporu vzdělávání
Psychosociální podporu
Nadstandardní pokoj v případě hospitalizace
Pracujeme v ranních směnách včetně víkendového provozu. Stravování v nemocnici zajišťujeme 365 dní v roce, a díky tomu má naše práce skutečný smysl. Zaujala Vás tato nabídka? Kontaktujte nás na telefonu: +420 602 274 100. E-mail: hr.most@kzcr.eu. Všechny aktuální pracovní nabídky Krajské zdravotní naleznete na novém kariérním webu:
https://kariera.kzcr.eu/jobs?location=MO
Práce na ranní směny, víkendový provoz, stabilní zaměstnání ve zdravotnictví, skvělý kolektiv a příjemné pracovní prostředí.
Požadavky:
Vyučení v oboru není podmínkou, odbornou kvalifikaci je možné nahradit praxí, spolehlivost, samostatnost a chuť pracovat v týmu
Nabízíme:
25 dní dovolené
Příspěvek na dovolenou 3 500 Kč
Multisport kartu
VIP slevovou kartu DÚK pro cestování po Ústeckém kraji
Benefity Krajské zdravotní, a.s.
Jistotu silného a stabilního zaměstnavatele
Zaujala Vás tato nabídka? Zašlete nám svůj životopis na: hr.most@kzcr.eu
Tel.: +420 602 274 100. Případně nám zavolejte nebo se přihlaste prostřednictvím kariérního webu:
https://kariera.kzcr.eu/jobs?location=MO