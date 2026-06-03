Nemocnice Most hledá: dělníka/dělnici ve stravovacím provozu a kuchaře/kuchařku

Od
redakce HL
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Dělník/dělnice ve stravovacím provozu

Středisko léčebné výživy a stravování Nemocnice Most každý den zajišťuje stravování pro pacienty i zaměstnance nemocnice. Hledá do týmu spolehlivé kolegyně a kolegy, kteří pomohou s provozem nemocniční kuchyně. Předchozí praxe není podmínkou, nástup je možný ihned nebo dle dohody

Co bude Vaší náplní práce?

Pomocné práce při přípravě a výdeji stravy

Mytí nádobí a kuchyňského vybavení

Úklid a sanitace provozních prostor

Manipulace se surovinami a potravinami

Pomoc při zajištění plynulého chodu stravovacího provozu

Co od Vás očekáváme?

Minimálně základní vzdělání

Spolehlivost a odpovědný přístup

Schopnost týmové spolupráce

Dobrý zdravotní stav

Ochotu pracovat v ranních směnách včetně víkendů a svátků

Co Vám nabízíme?

Odpovídající mzdové ohodnocení

5 týdnů dovolené

Příspěvek na dovolenou

Dotované závodní stravování

Multisport kartu

VIP kartu DÚK – zvýhodněnou roční jízdenku Dopravy Ústeckého kraje

Příspěvek na penzijní spoření

Slevy u partnerů (Alza, Datart, Raiffeisenbank, T-Mobile a další)

Podporu vzdělávání

Psychosociální podporu

Nadstandardní pokoj v případě hospitalizace

Pracujeme v ranních směnách včetně víkendového provozu. Stravování v nemocnici zajišťujeme 365 dní v roce, a díky tomu má naše práce skutečný smysl. Zaujala Vás tato nabídka? Kontaktujte nás na telefonu: +420 602 274 100. E-mail: hr.most@kzcr.eu. Všechny aktuální pracovní nabídky Krajské zdravotní naleznete na novém kariérním webu:

https://kariera.kzcr.eu/jobs?location=MO

713286499_122205103004790537_7416228674811097511_nKuchař/kuchařka

Práce na ranní směny, víkendový provoz, stabilní zaměstnání ve zdravotnictví, skvělý kolektiv a příjemné pracovní prostředí.

Požadavky:

Vyučení v oboru není podmínkou, odbornou kvalifikaci je možné nahradit praxí, spolehlivost, samostatnost a chuť pracovat v týmu

Nabízíme:

25 dní dovolené

Příspěvek na dovolenou 3 500 Kč

Multisport kartu

VIP slevovou kartu DÚK pro cestování po Ústeckém kraji

Benefity Krajské zdravotní, a.s.

Jistotu silného a stabilního zaměstnavatele

Zaujala Vás tato nabídka? Zašlete nám svůj životopis na: hr.most@kzcr.eu

Tel.: +420 602 274 100. Případně nám zavolejte nebo se přihlaste prostřednictvím kariérního webu:

https://kariera.kzcr.eu/jobs?location=MO

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