Nemocnice na severu Čech se připojují ke Světovému dni mrtvice

Krajská zdravotní se již tradičně připojuje ke Světovému dni mrtvice, který upozorňuje na rizika a následky cévní mozkové příhody. Každoročně si jej připomínáme 29. října. Po osvětově preventivní akci v Obchodním centru Central Most 24. října se v následujících dnech uskuteční další 29. října v Nemocnici Chomutov a Obchodním centru Forum Ústí nad Labem, a 30. října v Obchodním centru Pivovar Děčín, kde proběhne i setkání podpůrné skupiny iktového centra děčínské nemocnice.
Cévní mozková příhoda (CMP), lidově nazývaná mozková mrtvice, patří k nejčastějším příčinám úmrtí a trvalé invalidity, i přes pokroky v akutní léčbě, rehabilitaci a prevenci. Každému pátému či šestému člověku cévní mozková příhoda hrozí. Mozková mrtvice není postrachem jen starších lidí, ale stále častěji ohrožuje zdraví i životy mladých. I přes tato vysoká čísla a hrozící následky většina lidí neví, jakými příznaky se může mrtvice projevit a jak na ně správně reagovat. Také povědomí o tom, jak se před touto nemocí chránit, není dostatečné.
Zájemci získají důležité informace o tomto závažném onemocnění – jak se před cévní mozkovou příhodou chránit, jaké jsou její příznaky a jak správně reagovat a rychle pomoci při jejím vzniku, a informace o moderních vyšetřovacích a léčebných metodách poskytovaných v Komplexním cerebrovaskulárním centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a iktových centrech nemocnic Krajské zdravotní (centrech vysoce specializované péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou). K dispozici jim bude například měření krevního tlaku, hladiny cukru v krvi a informace k zdravému životnímu stylu i správnému stravování.
V Obchodním centru Pivovar Děčín se navíc uskuteční další setkání podpůrné skupiny, která vznikla při Iktovém centru Nemocnice Děčín. Jejím posláním je podpora, poradenství a pomoc pacientům s cévní mozkovou příhodou a jejich blízkým. Cílem je nejen poskytnout pacientům a jejich rodinám ucelené informace o možnostech léčby a následné péče, ale také vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu. Návrat do běžného života po mrtvici není vždy jednoduchý a praktická rada a pocit, že v tom pacienti a jejich blízcí nejsou sami, hraje v tomto období klíčovou roli.
Krajská zdravotní – Nemocnice Chomutov
Ÿ vyšetření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi
Ÿ konzultace s nutriční terapeutkou
Ÿ ukázka postupu při záchraně života v případě srdeční či dechové zástavy oběhu
29. října 2025 od 8:00 do 12:00 hodin, Nemocnice Chomutov, přízemí budovy polikliniky, Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Krajská zdravotní – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Ÿ vyšetření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi
Ÿ ZZS Ústeckého kraje poradí, jak správně pomoci při projevech CMP
29. října 2025 od 12:00 do 17:00 hodin, OC Forum, Bílinská 3490, 400 01 Ústí nad Labem-město
Krajská zdravotní – Nemocnice Děčín
Ÿ vyšetření krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, pulsu a ultrazvuk krkavic
30. října 2025, od 12:00 do 17:00 hodin, OC Pivovar Děčín, Sofijská 2/3, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
Setkání podpůrné skupiny Iktového centra Nemocnice Děčín
Pozvaní hosté:
MUDr. Renata Přibíková – CMP a výživa
MUDr. Leoš Kolár – CMP a diabetes
Bc. Simona Popelková (fyzioterapeutka) – CMP a pohyb
30. října 2025, od 16:00 do 18:00 hodin, Cafe & Bistro Slunečnice v OC Pivovar Děčín