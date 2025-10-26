Nemocnice na severu Čech se připojují ke Světovému dni mrtvice

Od
Vlasta Šoltysová
-
0
67
Ilustrační foto ( zdroj: Aktualne.cz/Shutterstock.com)

Krajská zdravotní se již tradičně připojuje ke Světovému dni mrtvice, který upozorňuje na rizika a následky cévní mozkové příhody. Každoročně si jej připomínáme 29. října. Po osvětově preventivní akci v Obchodním centru Central Most 24. října se v následujících dnech uskuteční další 29. října v Nemocnici Chomutov a Obchodním centru Forum Ústí nad Labem, a 30. října v Obchodním centru Pivovar Děčín, kde proběhne i setkání podpůrné skupiny iktového centra děčínské nemocnice.

Cévní mozková příhoda (CMP), lidově nazývaná mozková mrtvice, patří k nejčastějším příčinám úmrtí a trvalé invalidity, i přes pokroky v akutní léčbě, rehabilitaci a prevenci. Každému pátému či šestému člověku cévní mozková příhoda hrozí. Mozková mrtvice není postrachem jen starších lidí, ale stále častěji ohrožuje zdraví i životy mladých. I přes tato vysoká čísla a hrozící následky většina lidí neví, jakými příznaky se může mrtvice projevit a jak na ně správně reagovat. Také povědomí o tom, jak se před touto nemocí chránit, není dostatečné.

 Zájemci získají důležité informace o tomto závažném onemocnění – jak se před cévní mozkovou příhodou chránit, jaké jsou její příznaky a jak správně reagovat a rychle pomoci při jejím vzniku, a informace o moderních vyšetřovacích a léčebných metodách poskytovaných v Komplexním cerebrovaskulárním centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a iktových centrech nemocnic Krajské zdravotní (centrech vysoce specializované péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou). K dispozici jim bude například měření krevního tlaku, hladiny cukru v krvi a informace k zdravému životnímu stylu i správnému stravování.

 

V Obchodním centru Pivovar Děčín se navíc uskuteční další setkání podpůrné skupiny, která vznikla při Iktovém centru Nemocnice Děčín. Jejím posláním je podpora, poradenství a pomoc pacientům s cévní mozkovou příhodou a jejich blízkým. Cílem je nejen poskytnout pacientům a jejich rodinám ucelené informace o možnostech léčby a následné péče, ale také vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu. Návrat do běžného života po mrtvici není vždy jednoduchý a praktická rada a pocit, že v tom pacienti a jejich blízcí nejsou sami, hraje v tomto období klíčovou roli.

Krajská zdravotní – Nemocnice Chomutov

Ÿ    vyšetření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi 

Ÿ    konzultace s nutriční terapeutkou

Ÿ    ukázka postupu při záchraně života v případě srdeční či dechové zástavy oběhu

29. října 2025 od 8:00 do 12:00 hodin, Nemocnice Chomutov, přízemí budovy poliklinikyKochova 1185, 430 12 Chomutov

Krajská zdravotní – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Ÿ    vyšetření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi 

Ÿ    ZZS Ústeckého kraje poradí, jak správně pomoci při projevech CMP

29. října 2025 od 12:00 do 17:00 hodin, OC Forum, Bílinská 3490, 400 01 Ústí nad Labem-město

Krajská zdravotní – Nemocnice Děčín

Ÿ    vyšetření krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, pulsu a ultrazvuk krkavic

30. října 2025, od 12:00 do 17:00 hodin, OC Pivovar Děčín, Sofijská 2/3, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín

Setkání podpůrné skupiny Iktového centra Nemocnice Děčín

Pozvaní hosté:

MUDr. Renata Přibíková  CMP a výživa

MUDr. Leoš Kolár  CMP a diabetes

Bc. Simona Popelková (fyzioterapeutka) – CMP a pohyb

30. října 2025, od 16:00 do 18:00 hodin, Cafe & Bistro Slunečnice v OC Pivovar Děčín

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!