Nemocniční lékárny o svátcích

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) upozorňuje na otevírací dobu lékáren ve dnech 25. 12., 26. 12. 2025 a 1. 1. 2026. Pohotovostní lékárenská služba v Nemocničních lékárnách KZ bude zajištěna takto:
Most
25. 12. a 26. 12. 2025, 1. 1. 2026
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270 (telefon 478 032 540) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.
Děčín
25. 12. a 26. 12. 2025
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 15:00 hodin.
1. 1. 2026
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1 (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 18:00 hodin.
Ústí nad Labem
25. 12. a 26. 12. 2025 a 1. 1. 2026
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316 /12A (telefon 477 112 147) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.
Teplice
25. 12. a 26. 12. 2025
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53 – poliklinika, vchod z ulice U nemocnice (telefon 417 519 679) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.
1. 1. 2026
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53 – poliklinika, vchod z ulice U nemocnice (telefon 417 519 679) bude otevřena pro veřejnost od 12:00 do 19:00 hodin.
Chomutov
25. 12. a 26. 12. 2025
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185 (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.
Litoměřice
25. 12. a 26. 12. 2025
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hodin.
1. 1. 2026
Nemocniční lékárna Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084 (telefon 416 723 505) bude otevřena pro veřejnost od 14:00 do 18:00 hodin.