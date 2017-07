Litvínovské strážníky přivolali záchranáři k muži, který byl zjevně zmatený a nemohl chodit. Muž ale odmítal ošetření, odmítal také převoz do nemocnice. Chtěl domů, kde měl své léky. Strážníci muže naložili do auta a převezli ho do jeho bydliště. Tady ho předali jeho přítelkyni. Další pomoc rodina nepožadovala.