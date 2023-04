Nemohl vyjet, tak zatroubil a dostal pěstí

Mostečan oznámil na linku 156, že byl na parkovišti v ulici Lidická napaden druhým řidičem, který ho udeřil do nosu, ze kterého krvácí. K události vyjela motohlídka strážníků a na místě zjistili napadeného muže. Ten popsal, že chtěl odjet z parkoviště a ve výjezdu mu bránilo jiné vozidlo. Když řidič nereagoval na zatroubení, vydal se k vozidlu a řidiče upozornil, že mu brání ve výjezdu z parkovacího místa. Ten zareagoval tak, že řidiče udeřil pěstí do nosu, nasedl do vozidla a odjel. Napadený muž si stihl vyfotit registrační značku vozidla a zavolal na pomoc strážníky. Ti nejprve zjistili, jestli muž nepotřebuje přivolat na místo zdravotnickou pomoc. Když odmítl, poučili ho, jak by měl dál postupovat, zejména že může podat oznámení na obvodním oddělení Policie ČR ideálně s lékařskou zprávou.