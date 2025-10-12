Nenechte si ujít muzejní svátek archeologie

Oblastní muzeum a galerie v Mostě zve v sobotu 18. 10. 2025 od 13 do 18 hodin na každoroční muzejní svátek archeologie. Muzeum ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích připravuje i na letošní oslavu Mezinárodního dne archeologie zajímavý program pro široku veřejnost – děti i dospělé. Každoročně jde o výjimečnou příležitost seznámit se s historií zábavnou formou.
V ZÁŘI ZLATAVÉHO BRONZU / DOBA BRONZOVÁ
NA MOSTECKU / MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE 2025
Pojďte s námi cestovat časem do doby bronzové. Čeká vás odpoledne plné her, tvoření, pravěkých chutí i kouzelných rituálů.
Co zažijete?
· vyzkoušíte práci s bronzovými nástroji a sekerami
· zahrajete si na malého archeologa
· ochutnáte „pivo doby bronzové“ Sluneční bárka (pro dospělé)
· podíváte se na pravěkou osadu a módní přehlídku
· užijete si ukázky tavby a odlévání bronzu
· vyrobíte si vlastní šperk nebo keramiku
· Den zakončí v 17 hodin působivý rituál přechodu ze světlé do temné části roku.
Pokud bude pršet, program se přesune do muzea.