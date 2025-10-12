Nenechte si ujít muzejní svátek archeologie

Oblastní muzeum a galerie v Mostě zve v sobotu 18. 10. 2025 od 13 do 18 hodin na každoroční muzejní svátek archeologie. Muzeum  ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích připravuje i na letošní oslavu Mezinárodního dne archeologie zajímavý program pro široku veřejnost – děti i dospělé. Každoročně jde o výjimečnou příležitost seznámit se s historií zábavnou formou.

 V ZÁŘI ZLATAVÉHO BRONZU / DOBA BRONZOVÁ

NA MOSTECKU / MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE 2025

Pojďte s námi cestovat časem do doby bronzové. Čeká vás odpoledne plné her, tvoření, pravěkých chutí i kouzelných rituálů.

 Co zažijete?

·         vyzkoušíte práci s bronzovými nástroji a sekerami

·         zahrajete si na malého archeologa

·         ochutnáte „pivo doby bronzové“ Sluneční bárka (pro dospělé)

·         podíváte se na pravěkou osadu a módní přehlídku

·         užijete si ukázky tavby a odlévání bronzu

·         vyrobíte si vlastní šperk nebo keramiku

·         Den zakončí v 17 hodin působivý rituál přechodu ze světlé do temné části roku.

                             Pokud bude pršet, program se přesune do muzea.

