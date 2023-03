Není podnikání jako podnikání

Mostecký vyšetřovatel rozšířil trestní stíhání 36letého muže z Teplic ze spáchání zločinu podvodu a přečinu zpronevěry. O nepoctivém truhláři informovali policisté v posledním čtvrtletí loňského roku. Tehdy byly známy jen tři případy, kdy podnikatel přijal finanční hotovost jako zálohu za zhotovení interiérových dveří nebo kuchyní. Pak se policistům ovšem přihlásili další poškození, kteří zaplatili za zhotovení díla ze dřeva. Ti se svých výrobků, jako byly kuchyňské linky, vinotéky nebo skříně, taktéž nikdy nedočkali. Podvodník nasmlouval devět truhlářských zakázek s lidmi na Teplicku, Mostecku i na Chomutovsku. Od všech si vzal nemalé zálohy. Peníze přijal, přestože si byl vědom své tíživé finanční situace a objednané zboží nikdy nezhotoví a nedodá. Poškození o svoje finance přišli a celkový objem záloh přesáhl částku 1,5 milionu korun. Pouze v jednom případě, kdy se obviněný zavázal zhotovit nábytek do obývacího pokoje a inkasoval zálohu 65 tisíc korun, nakoupil alespoň část materiálu v hodnotě 13 tisíc korun. Poškozená žena přesto obývací stěnu nikdy neviděla, ale muž jí již zakoupené dřevo předal. Zbytek peněz už ovšem neviděla. Podle policistů stíhaný poměrnou část získaných financí použil na hazard a sázky. Tím ale riskoval pouze vězení, a to v případě odsouzení a vzhledem výši škody, až na osm let.