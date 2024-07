Neodolal pohledu na uklízečku

Policejní vyšetřovatelka zahájila trestní stíhání 25letého muže z Ústí nad Labem ze spáchání přečinu pokusu znásilnění. Obviněný přijel do Mostu uplynulou sobotu na zábavu, která se protáhla až do nedělního poledne. To už posedával v jednom z místních podniků. Tam se mu zalíbila uklízečka, se kterou se snažil několikrát neúspěšně navázat kontakt. Muž vypozoroval, že žena chodí se špinavou vodou na toalety. A vzhledem k tomu, jak byl údajně sexuchtivý, rozhodl se jít za ní. Stíhaný měl poškozenou na dámských toaletách násilím zatlačit do úklidové místnosti. Podle kriminalistů ji začal sahat na intimní partie těla. To se ovšem oběti samozřejmě nelíbilo, rozhodně s tím nesouhlasila, a proto se začala bránit a volat o pomoc. Ústečan se snažil napadenou přesvědčit, že to také tak chce. Volání uslyšely servírky, které společně přišly na pomoc a snažily se útočníka zadržet. To se jim nepovedlo a host z baru utekl ven. Muž poškozené způsobil na těle pohmožděniny, ale okamžité ošetření nebylo potřeba. Na místo ihned vyjeli policejní hlídky, které začaly pátrat po okolí. Asi hodinu po pokusu o znásilnění policisté podezřelého zadrželi na autobusové zastávce. To se ještě snažil zasahující uniformované muže přesvědčit, že v daném baru nikdy nebyl. I přes jeho tvrzení putoval rovnou do cely. Teď je obviněný ohrožen v případě odsouzení až pětiletým pobytem za mřížemi.