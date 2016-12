Neplatiči z Janova: Opravte nám naše byty!!!

Romové z Janova si stěžují na Stavební bytové družstvo Krušnohor. Zdá se jim, že by mělo družstvo věnovat větší péči sídlišti Janov, opravovat jejich byty a zvýšit úroveň bydlení v panelových domech. Dokonce na toto téma sepsali petici. Romové, kteří ji podepsali, dluží společně na nájmech a službách více než čtyři milióny korun. Autor petice údajně žije v Praze a z Janova odešel už před šesti lety.

Petice, ve které se janovští Romové domáhají opravy bytů, ve kterých žijí a za jejichž stav mohou ve větší míře sami, rozpálila do běla ředitele SBD Krušnohor. Janovští Romové totiž v petici za viníka aktuálního stavu Janova označili právě SBD Krušnohor, které se podle nich o sídliště nestará a nechává ho chátrat. „Je to naprosto nehorázná a drzá lež. Je mi z ní na zvracení,“ okomentoval šokovaný ředitel družstva František Ryba. Podkladem pro petici je stížnost Jozefa Čonky, který uvádí bydliště v Janově. Podle SBD Krušnohor ale byt na udané adrese už před šesti lety prodal a odstěhoval se do Prahy. Ve své stížnosti popisuje Jozef Čonka bydlení v Janově jako velmi bídné, ponižující a za špatných hygienických podmínek. Domy a byty potřebují podle Jozefa Čonky nezbytné opravy. Jozef Čonka i další podepsaní Romové viní za současný stav některých domů v Janově neochotu SBD Krušnohor investovat peníze na jejich opravy a údržbu. „Ti, co to podepsali, sami o sobě dluží 3 miliony 128 tisíc 341 korun. Potom jsou tam podepsaní ti, kteří bydlí v pronajímaných bytech. Vlastníci bytů dluží 1 milion 31 tisíc korun. Dohromady činí dlužná částka 4 miliony 150 tisíc korun. Jinými slovy řečeno: Podepsaní jsou velcí neplatiči a ještě k tomu si dovolí tvrdit, že se o ně nestaráme, o chudáčky jedny?!? Taková prasárna mě dokázala pořádně zvednout ze židle!“ přiznal ředitel. Z velké části zničené domy a byty v Janově jsou většinou dílem samotných nájemníků. Některé domy, které nespravuje SBD Krušnohor, jsou už dokonce zcela vybydlené a prázdné, zralé na demolici. Jiné domy na sídlišti, v nichž žijí nájemníci, kteří řádně platí své závazky a o byty pečují, jsou ve velmi dobrém stavu. Za posledních deset let plynulo do sídliště Janov do domů v majetku nebo správě SBD Krušnohor 239 milionů 610 tisíc korun, z toho na dotacích v rámci IPRM (Integrovaného plánu rozvoje města) 130 milionů 782 tisíc korun a na ostatní zakázky šlo přes 108 milionů. Město Litvínov v rámci IPRM investovalo do zlepšení veřejných prostranství ještě dalších 66 milionů 142 tisíc korun.