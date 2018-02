Nestihli jste žádat o kotlíkovou dotaci? Máte další šanci!

Dalších pět měsíců mají zájemci o kotlíkovou dotaci na to, aby na Krajský úřad Ústeckého kraje doručili svou žádost. Zastupitelstvo totiž prodloužilo termín příjmu žádostí „Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva“. Termín pro příjem žádostí byl prodloužen do 29. června 2018 do 12.00 hodin.

Dotaci je možné získat až ve výši 80 procent způsobilých nákladů. Příjem elektronických žádostí byl zahájen 31. října 2017 v 10 hodin. Elektronická aplikace „Kotlíková dotace“ byla žadatelům přístupná od 2. 10. 2017. Ke 12. 1. 2018 bylo vyřazeno celkem 315 žadatelů pro nesplnění základních podmínek dotačního programu, nedoplnění žádostí v písemné formě a podání duplicitních žádostí.

Mezi lidmi, kteří dotaci už získali, je také Jitka Černá z Lomu. „Koupili jsme starší dům s naprosto nevyhovujícím kotlem na uhlí. Bylo jasné, že ho budeme muset vyměnit. Kotlíková dotace nám velmi pomohla. Bez ní bychom na kotel ještě dlouho šetřili. Žádost jsme podali elektronicky a bylo to zcela bez problémů. Žádné dlouhé fronty, žádné stresové situace,“ chválí kotlíkovou dotaci Jitka Černá. Aktuální výzva kotlíkové dotace je už třetí v pořadí. Tu první vyhlásil Ústecký kraj v roce 2013. Z celkové výše dotace 161 700 000 korun, kterou Ústecký kraj získal z Operačního programu Životní prostředí, je na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva vyčleněno 156 019 418 korun. Do konce roku 2019 musí být v Ústeckém kraji provedeno z dotačního programu minimálně 1 683 výměn. Příjem žádostí byl zahájen 31. 10. 2017 a za první den bylo doručeno 1 343 elektronických žádostí. Do 15. 1. 2018 bylo doručeno 1 687 elektronických žádostí. Rada Ústeckého kraje schválila na svém jednání 18. 12. 2017 poskytnutí dotace 630 žadatelům, kteří splnili podmínky dotačního programu, za zhruba 65 mil. Kč. V současné době probíhá administrativní kontrola dalších doručených žádostí. „K 15. 1. 2018 bylo 18 mil. Kč nevyčerpaných finančních prostředků, z kterých lze uspokojit ještě téměř 140 žadatelů. I přes rozsáhlou a opakovanou informační kampaň, a protože řada žadatelů nesplňuje základní podmínky dotačního programu nastavené Ministerstvem životního prostředí, stále zbývají finanční prostředky a není tak naplněn stanovený indikátor 1 683 výměn kotlů. Je navrhováno prodloužení termínu příjmu žádostí. Lze předpokládat, že v průběhu a po ukončení topné sezóny 2017/2018, bude zvýšený zájem o provedení výměny kotlů,“ informoval na jednání zastupitelstva ve své zprávě kolegy zastupitele krajský radní Stanislav Rybák. Zatímco druhá výzva umožňovala výměnu zastaralých kotlů jen za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla, ve třetí stále aktuální výzvě z loňského roku je možné žádat na kotel na pevná paliva, na tepelné čerpadlo i na plynový kotel.