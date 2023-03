Neviděli jste fyzické napadení?

Mostečtí policisté prověřují podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví, ke kterému došlo 11. února tohoto roku. Ve dvě hodiny ráno došlo k vzájemné slovní rozepři dvou mužů v ulici Obránců míru, konkrétně u vchodu do baru Exit. Hádka se přehoupla ve strkanici. Jeden z dosud neznámých účastníků poté fyzicky napadl svého oponenta, který upadl na zem. Tam útok pokračoval. K místu incidentu musela přijet záchranná služba. Poškozený totiž utrpěl zranění, se kterým musel být hospitalizován v nemocnici. Potyčce přihlíželo několik případných svědků. V souvislosti s touto událostí pátráme po totožnosti osob, které jsou důležité pro trestní řízení a mohly by tak přispět k řádnému objasnění věci. Pokud máte jakékoliv informace, ozvěte se prosím policistům na lince 158 nebo přímo na obvodním oddělení Most v ulici Václava Řezáče 224. Děkujeme za spolupráci.