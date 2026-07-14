Nezaměstananost republice je 4,8 procent, v Ústeckém kraji dosáhla 7,2 procenta

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červnu stagnovala. Šest okresů hlásí pokles uchazečů o práci, Most naopak nárůst. Stál chybí svářeči.
Krajská pobočka Úřadu práce v Ústí nad Labem evidovala k 30. červnu 39 775 uchazečů o zaměstnání, což je o 334 méně než v květnu. Počet nezaměstnaných v Ústeckém kraji ke konci června zůstal na 7,2 procentech, zatímco v celé ČR setrvává na 4,8 procentech. Zaměstnavatelé v Ústeckém kraji nabízeli 5 078 volných pracovních míst.
„Červen bývá z pohledu vývoje nezaměstnanosti měsícem, kdy se začínají promítat sezónní změny spojené s letním obdobím. Vedle neustálé poptávky po pracovnících do sezónních odvětví ve stavebnictví a službách se v souvislosti s koncem školního roku projevuje také ukončování pracovních poměrů ve školství uzavřených na dobu určitou. Většinou se jedná pouze o krátkodobou evidenci, významná část těchto osob se s počátkem nového školního roku do zaměstnání opět vrací,“ uvedla ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Martina Bečvářová.
Během června se na pracovištích Úřadu práce v Ústeckém kraji nově zaevidovalo 3 767 uchazečů, což je meziměsíčně o 208 více a meziročně o 609. edstavuje 20 % všech uchazečů o zaměstnání.
Meziměsíční pokles počtu uchazečů o zaměstnání byl zaznamenán Zatímco v šesti okresech Ústeckého kraje byl zaznamenán pokles uchazečů o práci, Most naopak hlásí nárůst.
Na jedno volné pracovní místo připadalo v Červnu 8 uchazečů..
Ačkoliv úřady práce jsou stále plné, zaměstnavatelé stále nejvíce postrádají obsluhy strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru, slévače a svářeče. Naopak převis je v oblasti administrativy. „Administrativa je dlouhodobě jedním z nejžádanějších odvětví ze strany uchazečů o zaměstnání, právě zde je ale konkurence tradičně nejvyšší. Zaměstnavatelé tak při výběrových řízeních stále častěji zohledňují i odpovídající kvalifikaci, zkušenosti s interními informačními systémy nebo znalost cizích jazyků. Uchazečům, kteří zvažují změnu oboru, doporučuji využít odborné poradenství úřadu práce, kde jim poradci zaměstnanosti pomohou zvolit rekvalifikaci v odvětví, po kterém je na regionálním trhu práce vyšší poptávka,” vysvětluje Martina Bečvářová.