Nezapomeňte zaplatit poplatky za odpad, bez sankcí máte čas do konce roku

Konec poplatkového období místního poplatku se neúprosně blíží – 31. 12. 2025. Ověřte si včas, zda vám nevznikla poplatková povinnost, ještě jste nezaplatili za rok 2025 nebo zda nemáte dluh na místním poplatku za rok 2024.
Hraďte místní poplatek či jeho splátky:
• bankovním převodem na bankovní účet statutárního města Most
č. 19 -1041368359/0800 s přiděleným variabilním symbolem,
• prostřednictvím Platebního portálu na Portálu Mostečana na webových stránkách mesto-most.cz,
• v pokladně Magistrátu města Mostu hotově či platební kartou.
Platební portál slouží mimo jiné i ke kontrole aktuálního stavu vašeho osobního daňového účtu, k ověření provedené úhrady místního poplatku (po uplynutí 48 hodin od provedení platby) nebo ke zjištění variabilního symbolu nezbytného k úhradě poplatku (desetimístné číslo, které začíná 325 nebo 327).
Osoby, které dosáhly věku 65 let, jsou od poplatku automaticky osvobozeny.
Cizinci a vlastníci nemovitých věcí mají povinnost podat ohlášení k místnímu poplatku, formuláře naleznete v dokumentech finančního odboru na www.mesto-most.cz. Změny, které mají vliv na poplatkovou povinnost poplatníků, je nutné ohlásit do 15 dní od jejich vzniku.
Poraďte blízkým, kteří změnili místo pobytu, aby se informovali o výši poplatku k úhradě.
Pokud máte letošní rok nárok na jedno ze zákonných osvobození od místního poplatku, uplatněte ho včas.
Neodkládejte své dotazy na poslední měsíc v roce, kdy jsou telefonní linky přeplněné a na chodbách úřadu se tvoří fronty. Obraťte se nyní na referentky oddělení správy daní, poplatků a pohledávek, na tel. 477 001 368, 477 001 374, na e-mail odpady@mesto-most.cz.