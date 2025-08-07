Night Run: Staňte se letními šelmami

Město Most srdečně zve k účasti na již 11. ročníku tradiční běžecké události NN NIGHT RUN MOST, která se letos koná v sobotu 9. srpna 2025 na 1. náměstí v Mostě.
Běh nočním městem, hudba, zábava, skvělá atmosféra i podpora charitativních projektů – to vše nabízí největší běžecký svátek v našem městě!
Začátek registrací: od 15:00
Start hlavního závodu: 21:00
Konec akce: 22:45
Závody pro každého:
NN NIGHT RUN – zážitkový běh na 10 km
KPMG ŠTAFETA – 2×5 km týmový závod
MARY KAY RUN – charitativní běh proti rakovině (5 km, příspěvek 100 Kč)
FÉNIX RUN – charitativní běh
SPRINT 1 km – svižná výzva
KIDS CUP – dětské závody