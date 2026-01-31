Norové sebrali Mostečanům otužilecký rekord

Norští otužilci sebrali Mostečanům loňský rekord, kdy se 1. března na jezeře Most ponořilo do ledové vody o teplotě 3,8 °C 2 461 otužilců nejen z celé České republiky.
Mostečané před rokem společně tak vytvořili nový světový rekord v největším hromadném otužileckém ponoru a zapsali se do Guinnessovy knihy rekordů! Organizátor mostecké akce otužilec David Vencl je odhodlaný vzít si rekord zpět. „Něco s grémiem nejpovolanějších máme vymyšlené, ale cesta bude ještě dlouhá,“ říká David Vencl. V Norsku se do ledové vody ponořily tři tisíce lidí.