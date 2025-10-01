Nová ambulance pro komplikované a chronické defekty kůže

Krajská zdravotní rozšířila své zdravotnické služby v oblasti péče o pacienty s nehojícími se ranami. Od září 2025 zahájila v Nemocnici Rumburk provoz nová ambulance hojení ran, která je určena pro pacienty trpící komplikovanými, akutními i chronickými defekty kůže a podkoží.
Nově otevřená ambulance slouží obyvatelům spádové oblasti čítající zhruba 55 tisíc obyvatel a představuje specializované pracoviště zaměřené na komplexní léčbu a moderní metody, jako je například vlhké hojení ran. Péči zde zajišťují kvalifikované zdravotní sestry, které absolvovaly specializovaný certifikovaný kurz.
„Každý pacient s chronickou ranou ví, jak vyčerpávající je pravidelně podstupovat časově náročné převazy. Díky nové ambulanci jim nyní dokážeme nabídnout moderní přístup, individuální péči a zároveň ulevíme chirurgické ambulanci, kde se tak lékaři mohou více věnovat akutním případům. Jsme opravdu rádi, že tuto možnost v Rumburku máme,“ říká Andrea Prchalová, hlavní sestra rumburské nemocnice.
Moderní přístup k hojení ran
Ambulance využívá například metodu tak zvaného vlhkého hojení, při které je rána udržována ve vlhkém prostředí pomocí speciálních gelů, krytí a obvazů. Tato metoda podporuje rychlejší regeneraci tkání, minimalizuje riziko infekcí a často vede k lepším léčebným výsledkům. Probíhá ve spolupráci s odborníky jiných oddělení, což umožňuje mezioborový přístup a individuální péči šitou na míru potřebám každého pacienta.
Co se v ambulanci léčí:
- chronické rány a defekty
- bércové vředy
- syndrom diabetické nohy
- dekubity (proleženiny)
- pooperační nehojící se rány
- traumatické rány a popáleniny
Jak se objednat:
K návštěvě je nutné doporučení od praktického lékaře nebo specialisty a předchozí objednání.
Telefon: 412 332 551 (v ordinačních hodinách)
Kde ambulanci najdete:
U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk. Ambulance se nachází v suterénu nemocnice, vchod s plně bezbariérovým přístupem v zadním areálu budovy A.
Ordinační hodiny:
- Úterý: 12:30–14:30
- Středa: 7:00–12:00
- Pátek: 7:00–14:00