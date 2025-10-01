Nová ambulance pro komplikované a chronické defekty kůže

Od
Vlasta Šoltysová
-
0
48

Krajská zdravotní rozšířila své zdravotnické služby v oblasti péče o pacienty s nehojícími se ranami. Od září 2025 zahájila v Nemocnici Rumburk provoz nová ambulance hojení ran, která je určena pro pacienty trpící komplikovanými, akutními i chronickými defekty kůže a podkoží. 

Nově otevřená ambulance slouží obyvatelům spádové oblasti čítající zhruba 55 tisíc obyvatel a představuje specializované pracoviště zaměřené na komplexní léčbu a moderní metody, jako je například vlhké hojení ran. Péči zde zajišťují kvalifikované zdravotní sestry, které absolvovaly specializovaný certifikovaný kurz.

„Každý pacient s chronickou ranou ví, jak vyčerpávající je pravidelně podstupovat časově náročné převazy. Díky nové ambulanci jim nyní dokážeme nabídnout moderní přístup, individuální péči a zároveň ulevíme chirurgické ambulanci, kde se tak lékaři mohou více věnovat akutním případům. Jsme opravdu rádi, že tuto možnost v Rumburku máme,“ říká Andrea Prchalová, hlavní sestra rumburské nemocnice.

 Moderní přístup k hojení ran

Ambulance využívá například metodu tak zvaného vlhkého hojení, při které je rána udržována ve vlhkém prostředí pomocí speciálních gelů, krytí a obvazů. Tato metoda podporuje rychlejší regeneraci tkání, minimalizuje riziko infekcí a často vede k lepším léčebným výsledkům. Probíhá ve spolupráci s odborníky jiných oddělení, což umožňuje mezioborový přístup a individuální péči šitou na míru potřebám každého pacienta.

 Co se v ambulanci léčí:

  • chronické rány a defekty
  • bércové vředy
  • syndrom diabetické nohy
  • dekubity (proleženiny)
  • pooperační nehojící se rány
  • traumatické rány a popáleniny

 Jak se objednat:

K návštěvě je nutné doporučení od praktického lékaře nebo specialisty a předchozí objednání.
Telefon: 412 332 551 (v ordinačních hodinách)

 Kde ambulanci najdete:

U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk. Ambulance se nachází v suterénu nemocnice, vchod s plně bezbariérovým přístupem v zadním areálu budovy A.

 Ordinační hodiny:

  • Úterý: 12:30–14:30
  • Středa: 7:00–12:00
  • Pátek: 7:00–14:00

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!