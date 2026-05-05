Nová limnigrafická stanice na řece Srpině v Sedlci u Korozluk je hotová a už i měří

Nová limnigrafická stanice v Sedlci u Korozluk, kterou na vodním toku Srpina stavělo Povodí Ohře, je s dvouměsíčním předstihem hotova. Díky stanici už nyní povodí získává údaje o dění v povodí vodního toku, který dosud nemonitorovali. Stavební práce začaly v březnu a skončili koncem dubna.
Stavební práce zahrnovaly vybudování přelivného objektu se zaobleným tvarem. Úsek toku, kde se bude uklidňovat proudění, je opevněný kamennou dlažbou a na jeho konci jsou dva betonové stabilizační pásy. Přechod mezi opevněním a původním korytem je zajištěný pomocí kamenné rovnaniny do štěrkopískového lože.
Limnigrafická stanice je vybavena technologickým zařízením, které zaznamenané údaje bezdrátově již nyní zasílá vodohospodářskému dispečinku. Díky naměřeným hodnotám o vodním stavu, průtocích a teplotách vody, bude povodí znát aktuální hydrologickou situaci na místě.
Na pravém břehu toku je vybudované také schodiště, které umožní přístup do koryta a zároveň na něm je umístěna vodočetná lať. Součástí stavby je také vybudování nového sjezdu k limnigrafu pro obsluhu Povodí Ohře, kácení dřevin a náhradní výsadba.
Stavbu v hodnotě 2 mil. Kč realizovala společnost Nowastav, a. s. Náklady jsou z 85 % hrazené z Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí.