Nová nízkopodlažní tramvaj už je v Mostě

Nový vůz typu EVO2 od společnosti PRAGOIMEX představuje začátek rozsáhlé obnovy vozového parku, která výrazně zvýší komfort a přístupnost cestování na klíčové trase mezi Mostem a Litvínovem.
Dodávka první tramvaje navazuje na smlouvu podepsanou v dubnu 2024. Po úspěšném převzetí prvního kusu bude následovat dodání zbývajících pěti vozů, které dopravní podnik očekává v průběhu roku 2026.
Jedná se o moderní dvoučlánkové tramvaje o délce 20–25 metrů. Tyto vozy jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na moderní městskou mobilitu, a to jak z hlediska kapacity, tak bezpečnosti a pohodlí.
Hlavním přínosem pro cestující je zejména zvýšení počtu garantovaných bezbariérových spojů. Nákupem šesti nových vozů se výrazně zlepší dostupnost dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí, seniory i rodiny s kočárky.