Nová pohádka Divadla rozmanitostí: v hlavní roli TUČŇÁCI

Divadlo rozmanitostí připravuje další pohádku. Hlavními hrdiny budou tentokrát dva rošťáci tučňáci.

Tučňáci jsou kulatí, kolébaví a nemotorní. Mají rádi ryby, sníh a led, na kterém se mohou klouzat. Nemají rádi teplo a sucho. A ze všeho nejméně mají rádi změny. Přesto či právě proto se čas od času nějaký ten tučňák vydá na dobrodružnou výpravu. Taková výprava, to není pro tučňáka jen tak, a co teprve, když se na ni vydají rovnou dva tučňáci! Po cestě zažijí nespočet patálií. Musejí zdolat sáňkařskou dráhu pro otrlé, dirigovat sbor Eskymáků, zkrotit tuleně, zvítězit v největší koulované všech dob, vyprostit se z břicha velryby a najít cestu domů. Neuklouznou? Inscenace je určena pro děti od 3 let, premiéra je prozatím naplánována na 29.květen.

Scénář a režie Adam Steinbauer, dramaturgie Hana Marvanová, scéna, loutky a kostýmy Magdalena Teleky a Julie Ema Růžičková, hudba David Beránek.