Nová rychlodobíjecí stanice elektrovozů slouží veřejnosti

Veřejnou rychlodobíjecí stanici pro elektromobily zprovoznil ve svém areálu mostecký autodrom. Pokračuje tak úspěšná spolupráce s elektrárenskou skupinou ČEZ, která instalovala první dobíjecí stanici elektromobilů u budovy recepce polygonu v areálu autodromu už před třemi lety. „Rychlodobíjecí stanice se nachází rovněž u výcvikových ploch polygonu, ale z druhé strany administrativní budovy na parkovišti u kanceláří vedení firmy. Obě jsou přístupné zájemcům 24 hodin denně,“ upřesnila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

V současné době už autodrom nabízí služby také pro alternativní pohony, konkrétně kurzy bezpečné jízdy pro elektrovozy. „Instalace rychlodobíjecí stanice je tak dalším krokem na této cestě. Věříme zároveň, že díky spolupráci s ČEZ budeme atraktivní destinací pro všechny uživatele této ekologické formy dopravy,“ uvedla Svobodová.

Nový stojan AMM je vybaven DC konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS disponujícími výkonem až 50 kW. Součástí nabídky dobíjecí stanice je také AC nabíjení se standardním konektorem Mennekes, který umožňuje nabíjení s výkonem až do 22 kW. Dobu dobíjení vozu může řidič trávit aktivně: sledovat trénink či testování aut nebo motocyklů, zapůjčit si motokáru, čtyřkolku, případně se zúčastnit některého z kurzů bezpečné jízdy.

„Elektromobily se rychle stávají regulérní součástí provozu jak v českých městech, tak i na silnicích, které je spojují. Úkolem nás jako energetické společnosti je podporovat tento trend především včasnou výstavbou spolehlivé rychlodobíjecí infrastruktury. Jsme rádi, že o spolupráci při této výstavbě projevují stále častěji zájem partneři, kteří dokáží nabídnout dobíjejícím řidičům kvalitní zázemí. Do konce letošního roku bychom chtěli po celé České republice nabízet elektromobilistům síť více než 200 dobíjecích stanic, z toho budou dvě třetiny rychlodobíjecích,“ říká Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie ČEZ.

V Mostě v současné době fungují už čtyři veřejné dobíjecí stanice ČEZ. V Ústeckém kraji je to pak 19 veřejných dobíjecích stanic, z toho 11 rychlodobíjecích.

Aktuálně provozuje Skupina ČEZ v celé České republice více než 150 veřejných dobíjecích stanic, z toho přes 90 rychlodobíjecích. Aktuální mapa lokalit s dobíjecími stanicemi a komplexní set informací je k dispozici na www.elektromobilita.cz. Díky dvojici grantů z evropského programu CEF buduje ČEZ postupně více než 100 veřejných rychlodobíjecích stanic na hlavních tazích napříč Českou republikou. Souběžně skupina ČEZ staví veřejné dobíjecí stanice i z vlastních prostředků.

Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí výstavbu a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech.

V České republice jezdí více než 2500 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, loni rekordních 725 elektrických aut a letos jen do konce května dalších 295 elektromobilů. V horizontu několika let se odhadují roční prodeje v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Více než trojnásobný růst elektromobilů se přitom očekává už příští rok. Postupný pád největších bariér (omezená nabídka, vysoká cena, malá hustota dobíjecí infrastruktury a malá zákaznická zkušenost) se v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd do center měst, parkovacích zón, jízda v pruzích pro MHD, atd.) projeví v rychlém dosažení dvacetiprocentního podílu na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových vozů v ČR.