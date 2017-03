Nové bydlení pro seniory už finišuje

Už za měsíc se budou stěhovat první nájemníci do vznikajícího bytového komplexu Senior park centrum v Meziboří. Bydlení je určeno pro starší obyvatele, a kromě vybavených bytů je jeho součástí wellness, park, restaurace a zahrady.

Svojí koncepcí a pojetím se jedná o zcela ojedinělý projekt svého druhu nejen v našem regionu a objektivně nemá konkurenci.

Bytový komplex vzniká přestavbou z původní střední školy v samotném centru města. „Areál nejprve po přestěhování školy získalo město od Ústeckého kraje. Obávali jsme se, aby tu nevznikla ubytovna pro nepřizpůsobivé občany. Podařilo se ji ale nakonec prodat podnikateli, se kterým máme v Meziboří velmi dobré zkušenosti. Jeho projekt bydlení pro seniory a wellness zaujal zastupitele natolik, že jsme v podstatě vůbec neváhali. Nyní je komplex před dokončením. V Meziboří přibyde více než osmdesát bytů v příjemném a pohodlném areálu, kde se mohou senioři cítit dobře a bezpečně. To mě těší,“ libuje si nad finále projektu Petra Legezy starosta Meziboří Petr Červenka. Přestavba komplexu byla zahájena v loňském roce. „V dubnu budou připraveny k nastěhování první byty. Od května do června pak můžeme zaplnit celou hlavní pětipatrovou budovu, což je dohromady šedesát bytů. Zbývajících jednadvacet bytů bude připraveno v průběhu července,“ prozradil Petr Legeza. O bydlení v novém bytovém komplexu je zájem. Už nyní je obsazena čtvrtina bytů a zájemců přibývá. „Celý objekt je bezbariérový. Je připraven tak, aby nabízel pohodlné bydlení pro osoby starší padesáti let, které ještě nepotřebují každodenní péči. Nicméně v areálu bude v případě zájmu a potřeby sesterna se stálou přítomností sestry a docházet bude také lékař. Pro obyvatele je připravena řada služeb, které jim zpříjemní bydlení. Například generální úklid celého bytu dvakrát ročně v cenně nájemného, bezplatné půjčování pomůcek pro údržbu bytu, jako je vysavač, sada na mytí oken, vytírání, schůdky a podobně. Ty budou k dispozici na každém patře. Za nepatrný příplatek si pak mohou lidé půjčovat také další vybavení, například kuchyňské roboty. V bytech jsou nadstandardně vybavené kuchyňské linky i úložné prostory. Veškeré spotřebiče, světla a vybavení bytů a jejich údržbu zajišťuje naše firma, takže lidé již nikdy nebudou mít problém s nečekaným a velkým výdajem za domácnost! V objektu je také v přízemí u výtahu vybavená prádelna se sušárnou a to zcela zdarma pro klienty včetně spotřeby vody a pracích prostředků! Samozřejmostí je řada posezení v objektu, kinosál, tělocvična, hobby místnost a knihovna vybavená počítači s internetem. Vše opět v ceně nájemného. Obyvatelé komplexu mohou také zdarma využívat služeb recepce, telefonovat využívat internet. Klienti dále mohu využít služeb jako je pronájem auta, kola, elektrokola či elektrického vozítka k nákupům či výletům po okolí,“ popsal výhody komunitního bydlení pro seniory Petr Legeza. Navíc je výše nájmu garantována po celou dobu smlouvy, výhodou je také bezplatné stěhování. Součástí areálu budou také venkovní zahrady, wellness a restaurace, které mají být dokončeny koncem roku 2018. „Plánujeme wellness s bazénem, které by mohli využívat také obyvatelé Meziboří. Takové příjemné místo pro relaxaci a zábavu dětí. Oceňujeme, že město vyšlo našemu projektu vstříc, a proto budou mít všichni obyvatelé Meziboří vstup do wellness se slevou. Městu také každoročně věnujeme volné permanentky jako ocenění pro záslužnou činnost obyvatel případně ceny do dětských soutěží,“ prozradil Petr Legeza. Celý objekt bude oplocen a bude mít svou vlastní ostrahu. V areálu také nebudou chybět parkovací místa. Obyvatelům komplexu bude k dispozici venkovní upravená zahrada a park o celkové rozloze přes 7 000 m2 a také zelená střecha s posezením o velikosti 700 m2. Ve společné části zahrady bude umístěn gril, udírna ohniště se zázemím. Klienti budou také moci využívat užitkovou zahradu včetně záhonů, kde mohou pěstovat plodiny a bylinky dle svého výběru. V celém areálu bude také mnoho ovocných stromů.

Veškeré výše uvedené služby přitom mohou budoucí obyvatelé domu využívat již od 5 200 Kč měsíčně včetně záloh na veškeré energie, TV a internet (v případě bytů 1+kk) a od 6 900 Kč v případě bytů 2+kk!