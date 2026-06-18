Nové cedule u tratí mají odradit sebevrahy

Už jste si v okolí vlakové trati všimli výrazné žluté cedule s textem „Každý někdy potřebuje pomoc“? Cedule začala instalovat Správa železnic, která tím reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
Podle Správy železnic mají cedule lidem v krizové situaci nabídnout okamžitý kontakt na Linku první psychické pomoci. I iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. „Železnice je jeden z nejbezpečnějších způsobů dopravy. Pokud na kolejích někdo zemře, nejčastěji jde o sebevraždu. Každý krok, který lidem v krizi usnadní cestu k okamžité pomoci, má smysl. Právě cedule na rizikových místech můžou rozhodnout o tom, že člověk místo nevratného rozhodnutí zvedne telefon a zkusí situaci řešit jinak,“ zdůvodnil novinku ministr dopravy Ivan Bednárik.
„Víme o řadě lokalit, kde se tragické události opakují. Spojili jsme se proto s odborníky a vznikl nápad na jasně viditelné cedule s kontaktem na krizovou linku. Inspiraci jsme našli v Británii, Kanadě nebo na Slovensku. Výsledkem je jednoduchý nástroj, který má člověka v rozhodující chvíli zastavit a nasměrovat k pomoci,“ dodal generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
Na železnici v Česku ročně zemře zhruba 200 lidí, přičemž přes tři čtvrtiny z toho tvoří sebevraždy. Každá taková událost zastaví provoz průměrně na jednu a půl hodiny. Současně s instalací cedulí u tratí začíná osvětová a preventivní kampaň o duševním zdraví. Objeví se v prostorách nádraží po celé republice a také na sociálních sítích.