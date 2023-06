Nové cvičiště pro zásahovou jednotku

V areálu bývalé Střední odborné školy v ulici Stará v Ústí nad Labem se uskutečnilo setkání zástupců kraje s vedoucím školního policejního střediska Karlem Polákem. Obě strany se dohodly, že tento areál bude dočasně sloužit jako výcvikový prostor pro Zásahovou jednotku, Speciální pořádkovou jednotku a další složky Policie ČR.

Policejní složky budou rozsáhlý prostor využívat pouze do té doby, než se za několik let začne s radikální proměnou objektu na Transformační centrum Ústeckého kraje. Moderní stavba by měla být otevřena v prvních měsících roku 2027. Odhadované stavební náklady na rekonstrukci jsou v tuto chvíli 350 mil. Kč bez DPH. Projekt by měl být financován z Operačního programu Spravedlivá transformace jako jeden ze strategických projektů Ústeckého kraje.

„Jsme rádi, že tento rozlehlý a členitý objekt poslouží dobré věci i během čekání na zahájení stavebních prací,“ uvedl radní pro finance Jan Růžička. Ten se byl podívat na nevyužívané prostory bývalé střední školy společně s radním pro majetek Tomášem Riegerem a radní pro přípravu a realizaci projektů Ivou Dvořákovou-