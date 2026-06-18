Nové mostecké nádraží se 22. června představí veřejnosti, Správa železnic ukáže lidem všechny návrhy

Po letech odkládání představí Správa železnic veřejnosti, jaká proměna čeká Nádraží v Mostě. Lidé uvidí nejen vítězný návrhu ateliéru BYRÓ architekti, ale i ostatních oceněné studie. Výstavka se uskuteční 22. června v odjezdové hale mosteckého nádraží.
Architektonické soutěže, kterou vypsala Správa železnic, se zúčastnilo devět týmů. Za úkol měly najít nejen nejvhodnější design interiéru stávající budovy, ale také podobu budoucí lávky, která má nahradit současné podchody a umožnit bezbariérové přístupy jak k nástupištím, tak za kolejiště. Ačkoliv nasnadě je říci „konečně!“, zveřejněný návrh na sociálních sítích vyvolat rozporuplné reakce. Právě to je ale podle Správy železnic důvod, proč lidem představí ucelený návrh.
Ačkoliv soutěž řešila vnitřek budovy a nástupiště s kolejišti, zatím není jasné, jak bude využita výšková budova. O té se prý rozhodne v další fázi přípravy. „V zadání soutěže se proto zpracovávaly různé možnosti uspořádání jednotlivých pater, na bydlení i na kanceláře,“ uvedla vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.
Pokud se pamětníci těší, že spolu s novým projektem se znovu otevře ikonická a nezapomenutelná nádražní restaurace s výhledem, budou zklamáni. Má se z ní totiž stát expozice uměleckých děl z železničních staveb. „V projektu se počítá s menšími provozovnami navázanými na halu, které nabídnou pestrou škálu občerstvení a služeb pro cestující,“ prezentuje náhradu za restauraci Nela Eberl Friebová.
Podle návrhu Ateliéru BYRÓ architekti, bude pro odbavení cestujících do budoucna sloužit výhradně dnešní odjezdová hala, která se stane hlavním veřejným prostorem nádraží. U vítězného návrhu porotu oslovila Výrazná změna odbavovací haly, dále pozitivně hodnotila zastřešení prostoru před odbavovací halou, které zvyšuje komfort cestujících při přestupu na autobus, nabízí možnost využití pro kavárnu se zahrádkou a současně vytváří zastínění přilehlých vnitřních prostor.
Nyní bude následovat projektová příprava a výběr dodavatele. Zde se automaticky nabízí otázka kdy rekonstrukce začne a jak dlouho bude trvat. „Zahájení rekonstrukce vyplyne z postupu projektové přípravy a dostupných finančních prostředků pro nadcházející roky,“ odpověděla Nela Eberl Friebová. O zahájení stavby se hovoří v horizontu až pěti let. Předpokládaná investice se má pohybovat kolem 850 mil. Kč