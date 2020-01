Nové rehabilitační centrum je pro mladé sportovce splněným snem

Nejnovější rehabilitační centrum mohou využívat mladí hokejisté v Litvínově. Hokejový klub Litvínov sportovní spolek, akademie ČSLH doplnil zařízením za více než sedm miliónů korun už dříve vzniklou posilovnu a rozcvičovnu na Zimním stadiónu Ivana Hlinky. Vzniklo tak velmi moderní zázemí pro vrcholové sportovce.

Myšlenka na realizaci projektu, který nemá v České republice mezi mládežnickými kluby obdobu, se zrodila před několika lety. U jejího zrodu stál předseda hokejového klubu Kamil Havelka. „Přemýšleli jsme tehdy, jak mládeži zlepšit podmínky pro sportování. Samozřejmě, že jsme hledali možnosti pro Zimní stadión Ivana Hlinky. Nakonec se podařilo získat dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ústeckého kraje i města Litvínov a vybudovali jsme velmi kvalitní posilovnu. V dalších zrekonstruovaných prostorách vznikla rozcvičovna na přípravný tréninkový proces. Už to samo o sobě bylo pro mládež velký posun a ulehčilo to mladým hokejistům velmi náročnou sportovní přípravu. Bylo nám ale jasné, že u posilovny a rozcvičovny nechceme zůstat. Mládež si zasloužila i další vybavení,“ líčí proces budování sportovního zázemí člen vedení HC Litvínov, s.s. Martin Klika. Vedení mládežnického klubu se tentokrát zaměřilo na prostory rehabilitace. Ty byly v původním stavu pro potřeby mladých sportovců velmi nevyhovující. „Jednalo se o poslední ostudné místo na Zimním stadiónu Ivana Hlinky. Přáli jsme si, aby naše mládež měla pro svou přípravu jen to nejlepší. Znovu jsme tedy sháněli dotace a opět se podařilo. Trvalo to jen pár měsíců a dokázali jsme vytvořit moderní zázemí pro vrcholové sportovce,“ uvedl dále Martin Klika. Nové rehabilitační centrum splňuje nejnáročnější normy a požadavky na obdobná zařízení. Díky investicím mládežnického klubu se také stadión, který je v majetku města Litvínov, zhodnotil. Rehabilitační centrum, stejně jako předchozí posilovna a rozcvičovna jsou primárně určeny mládeži. Celkem do vybudování zázemí pro mládežnický sport investoval HC Litvínov, s.s. bezmála dvacet miliónů korun.