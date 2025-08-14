Nové veřejné osvětlení pod Aquadromem

Zahájena byla realizace dalšího projektu z participativního rozpočtu Hejbni Mostem! Tentokrát se jedná o osvětlení parku pod koupalištěm Aquadrom, s jehož návrhem přišla paní Marcela Šalanská.
Díky mimořádnému zájmu veřejnosti se vedení města Mostu rozhodlo projekt podpořit, i když se původně nevešel do plánovaného rozpočtu. Z městské pokladny bylo uvolněno téměř půl milionu korun navíc, což umožnilo realizaci tohoto skvělého návrhu, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti a komfortu v této oblíbené lokalitě.
„Děkujeme občanům za aktivitu, podporu a nápady! Věříme, že i tento projekt přispěje ke zlepšení kvality života v našem městě a že bude inspirací pro další ročník participativního rozpočtu,“ uvedl mostecký primátor Marek Hrvol.