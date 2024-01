Nový díl videopodcastu PROKOPNI TO je na světě

Krajská zdravotní spustila další díl videpodcastu Prokopni to. Nový díl se věnuje tématu „Kde pomáhají s hojením chronických ran.“

Léčbě chronických ran se dlouhodobě věnují na oddělení následné péče a rehabilitace mostecké nemocnice, které najdete v areálu v Zahražanech. Centrum hojení ran, které tu proto před časem vzniklo, vede primář oddělení MUDr. Tomáš Zelenka. Právě sem Prokop lékař a Prokop záchranář ve 24. dílu pořadu Prokopni to vyrazili. Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Nový díl pořadu Prokopni to můžete zhlédnout zde: https://youtu.be/3z9ZSV76Bx0