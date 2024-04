Nový manuál má pomoci řešit „reklamní smog“ města Mostu

Město Most představilo manuál reklamního ozačování provozoven v Mostě. „Budeme dbát hlavně na to, aby problematice vizuálního smogu se někdo intenzivně věnoval. Je nutná komunikace s podnikateli a provozovateli obketů. Místní podnikatele chceme k zapojení se do zlepšení reklamního prostředí dotačním programem,“ řekl při představování manuálu primátor Mostu Marek Hrvol. Jak dodal, město začně u sebe. Například tím, že reklamy nebude umísťovat na autobusy a tramvaje městské hromadné dopravy a na městské objekty.

Město se chce zbavit reklamního smogu zejména u nákupních zón v centru města. Nová brožura by měla být návodem pro podnikatele, jak s reklamou zacházet a jak přehledně a vkusně označovat své provozovny. „Most čekal na takovýto manuál již dlouho. Pokoušeli jsme ho zpracovávat s různými dodavateli a nikdy se to nedotáhlo do zdárného konce. Nyní zde máme ale zpracovatele, který má zkušenosti z Prahy, Brna a dalších měst, pro která tyto manuály zhotovil,“ uvedl primátor Marek Hrvol.

Město také plánuje sejít se s reklamními agenturami, které poskytují zdejším podnikatelům polepy, aby se o manuálu dozvěděly a snažily se to svým klientům, kteří budou žádat o nové reklamy na označení provozoven, vysvětlovat. Snahou města je kultivovat prostor zejména v nejvíce kritických místech, za která považuje nákupní střediska Rozkvět, Kahan, Business centrum, obchodní zónu na třídě Budovatelů a další místa. Manuál je podle města vhodným nástrojem pro boj s plakátovými plochami a reklamami. „Je potřeba k tomu udělat ale ještě mnoho kroků, aby se to dostalo mezi veřejnost. Není to věc, která by byla hned viditelná hned za půl roku nebo za rok. Spíše až tak za tři, čtyři roky,“ řekl primátor. Město do budoucna počítá i s dalšími možnostmi redukce reklamního smogu, například i s omezením billboardových ploch.

Manál je k dispozi na www.mesto-most.cz