Nový provozovatel servisu v areálu autodromu rozšířil služby pro motoristy

Řidiči nejen z Mostecka mohou nyní využívat rozšířených autoservisních služeb v areálu autodromu. Dříve zejména na servis pneumatik zaměřené portfolio prací nový provozovatel výrazně obohatil.

„Je to tak, že řidič si v současné době může objednat prakticky veškerý servis a pneuservis včetně přípravy vozidla na povinnou technickou kontrolu a také její provedení,“ potvrdil technický ředitel společnosti AUTODROM MOST Pavel Pech.

Pro automobilisty i motocyklisty je servis otevřený od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. Lze si však sjednat jakýkoli jiný termín, a to i v sobotu nebo v neděli na telefonním čísle +420 733 585 807 nebo na e-mailové adrese info@rm-team.cz.

Vedle zabezpečení technické kontroly servis nabízí také opravy výfuků, opravy a výměny brzdového systému, výměny olejů, rozvodů či diagnostiku vozidel a další údržbové a servisní práce. V plném rozsahu funguje také pneuservis aut a motocyklů i s možností uskladnění pneumatik. Zájemci si také mohou nechat odborně vyčistit interiér svého vozu.

Servis funguje i v době nouzového stavu v důsledku epidemie koronaviru, samozřejmě při dodržení veškerých nezbytných hygienických opatření a zatím výhradně na objednání na výše uvedených kontaktech. Závodní trať i výcvikové plochy polygonu v areálu autodromu zůstávají uzavřeny z důvodu nařízení vlády.

„Až opatření pominou a autodrom opět zahájí provoz v běžném režimu, bude samozřejmě ideální spojit návštěvu závodního okruhu právě s údržbou svého automobilu. Zatímco mechanici odstraní případné závady na voze a vymění pneumatiky, zákazník vyplní čekání příjemným zážitkem při některé z našich nabízených akcí,“ doplnil Pavel Pech.