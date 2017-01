NOVÝ SEVER: Odmítáme diskriminaci naruby! Cikánům a nepřizpůsobivým měřme stejným metrem jako každému jinému občanovi!

Jedním z nejvíce bolavých míst mosteckého okresu je soužití/nesoužití s cikány a nepřizpůsobivými individui. Proto jsme se kandidátů Nového severu (volební číslo 60) na rovinu zeptali: Jak byste řešili problémy související s bydlením v lokalitách s výrazným zastoupením těchto lidí?

ING. LUBOŠ PITÍN, MOST (na úvodní fotografii – na kandidátce 2. místo, po dvě volební období byl v Mostě náměstkem primátora, nyní je sportovním a komerčním manažerem) – Zaprvé: Je nutno zabránit vzniku lokalit, kde budou spolu bydlet zodpovědní lidé a nepřizpůsobiví. To znamená, že je nutno vymezit pro individua, která nejsou schopná bezproblémově bydlet s ostatními, prostor, v němž si mohou v rámci zákona dělat to, co chtějí, a nebudou svým způsobem života otravovat slušné bydlící. Toto řešení je diskutováno i v rámci Evropy a je známé pod pojmem „vesnice pro lůzu“. Zadruhé: Důrazně vymáhat práva slušných obyvatel tak, aby ty slušné nemohli nepřizpůsobiví svým chováním obtěžovat, tj. dbát především na dodržování nočního klidu, který bude určen městskou vyhláškou. V případě opakovaného porušování nekompromisně vykázat dotyčné osoby z objektu. Zatřetí: Zajistit, aby si bydlící mohli určit, kdo se stane jejich sousedem – podobně, jako to je běžné v jiných evropských zemích (např. Nizozemsko, Velká Británie). Majitel bytu (resp. pronajímatel bytu) musí před ostatními bydlícími obhájit nastěhování nového nájemníka. Začtvrté: Vrátit se k osvědčené zásadě, že v bytě nemůže být přihlášeno více osob, než dovolují hygienické předpisy.

ING. HANA ŽIHLOVÁ, LITVÍNOV (na kandidátce 6. místo, podnikatelka, zastupitelka) – Budeme razantně prosazovat řešení cikánské otázky. Razantnost je na místě. Jiné cesty už není. Problém začíná dosahovat obrovských rozměrů. S kolegy kandidáty máme ale již zkušenost, že razantním postupům nerozumějí politici na centrální úrovni a ministerští úředníci, čili prostřednictvím kraje jim budeme vysvětlovat to, že svými postoji nediskriminujeme cikány, ale že většinové obyvatelstvo je poškozováno politikou státu. Ta je nastavena stylem „abychom náhodou neublížili nějakému Romovi“. Proto stát ubližuje bílým. Již v jednom z rozhovorů pro tisk jsem uvedla příklad dvou dětí z Litvínova. Jedno dítě je z rodiny, v níž oba rodiče pracují, tudíž jsou povinni všechno si platit – ve školách, kroužcích, prostě všude. Vedle toho romské dítě z rodiny závislé na dávkách má všechno zadarmo. To je přece nehoráznost. Nesvědčí to o rovném přístupu k občanům. Jde opravdu o diskriminaci – ovšem naruby. S ní se nemohu vnitřně smířit – a proto budu na úrovni kraje, který má možnost předkládat vládě legislativní návrhy, bojovat za změnu zákonů. Stranou neponechám ani problémy kolem zneužívání dávek – jak na bydlení, tak i jiných.

ING. PETR KVÍZ, LITVÍNOV (na kandidátce 9. místo, manažer) – V první řadě by se měla změnit legislativa státu! Postrevoluční zřízení dalo vzniknout dnes často užívanému slovu „nepřizpůsobivý“, které má nyní více významů. Ať je to sociální „rozmazlování“ lidí, kteří nepracují a tím pádem nepřinášejí pro náš stát žádné příjmy v podobě daní nebo vytváření podmínek pro rozvoj, nebo ať je to umožňování „vychytralým“ investorům skupovat byty a do těch pak cikány a nepřizpůsobivé umisťovat – a to opět za finanční podpory státu, který těmto „sociálně slabým“ na bydlení přispívá. Jde o to, že pokud se nebude ke všem obyvatelům jedné země přistupovat stejným metrem, tak jako společnost nemůžeme nikdy spokojeně fungovat a nebudou vytvořeny dobré podmínky pro život slušných lidí.

MIROSLAV HUML (na kandidátce 17. místo, elektrikář, dřívější starosta města Meziboří a nynější člen finančního výboru zastupitelstva) – Tyto problémy bych řešil naprosto jednoduše a přitom radikálně. K cikánům bych se choval stejně jako k bílým – tedy jako k občanům, kteří vědí, že se mají chovat slušně, pracovat a plnit svoje povinnosti. Stejně tak bych se choval k nepřizpůsobivým. A bylo by po potížích! Problémoví cikáni a nepřizpůsobiví nepracují – a přesto berou peníze. Z našich daní. Proč mají mít pořád nějaké výhody? Není to náhodou diskriminace naruby? Neplatíš nájem či příspěvek vlastníka? Vystěhujeme tě! Je to jasné řešení, pro všechny lidi naprosto čitelné. Podívejte se do Chanova. Před několika lety tam bylo opraveno několik paneláků. A jak vypadají dnes? Podívejte se do Janova. To, co uvidíte, je o neúctě k majetku a lidské práci. Nejsem rasista. Cikány mám dokonce v zaměstnání. Vím proto, že se dokážou chovat slušně i pracovat. Takových je ale opravdu málo. Ta naprostá většina potřebuje z naší strany jiný přístup než doposud – tvrdý, ale stejný jako ke každému jinému občanovi. Výhody musejí skončit.