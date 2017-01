Nový Heyrovský nebo Pačes? Nastupující generace českých chemiků se utká na olympiádě

Do Litvínova se příští týden sjedou účastníci 53. ročníku Chemické olympiády.

Chemická olympiáda je nejstarší chemická soutěž pro žáky základních a středních škol pořádaná MŠMT ČR a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze za podpory skupiny Unipetrol. Národní kolo se letos historicky poprvé nebude konat na půdě vysoké školy, ale v prostorách Unipetrol výzkumně vzdělávacího centra UniCRE v Chemparku Záluží, a to od 23. – 26. ledna.

Padesátku finalistů tvoří studenti 3. a 4. ročníků gymnázií a průmyslových chemických škol, na které čeká možný postup do mezinárodního kola, studium na prestižních vysokých školách a slibná vědecká kariéra. Po dalším výběru bude v červenci národní tým čtyř nejlepších studentů reprezentovat Českou republiku na 49. Mezinárodní chemické olympiádě v thajském Bangkoku. Od roku 2009 Česko každoročně získává čtyři medaile a patří mezi nejúspěšnější státy.

Slavnostního vyhlášení vítězů, které proběhne ve čtvrtek 26. ledna na Zámku Valdštejnů v Litvínově, se mezi jinými zúčastní starostka Litvínova Kamila Bláhová, rektor VŠCHT v Praze prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. a obchodní ředitel skupiny Unipetrol Robert Małłek.